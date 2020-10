1905: en el Hipódromo de Madrid (España) el Real Madrid Club de Fútbol juega su primer partido internacional.

1906: en Champs de Bagatelle (París) el brasileño Alberto Santos-Dumont realiza el primer vuelo de un aeroplano en Europa.

1941: en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el mariscal soviético Gueorgui Zhúkov toma el mando del Ejército Rojo y detiene el avance del ejército nazi en Rusia. La operación Barba Rosa que la Alemania Nazi de Hitler organizara para invadir la Unión Soviética de José Stalin, ya llevaba unos meses de avance implacable rumbo a su capital Moscú. La estrategia alemana consistía en atacar simultáneamente con infantería, blindados y aviación, en un afán de conquistar las ciudades y pueblos en forma rápida y con las menores pérdidas de vida y materiales propias. Este método fue bautizado como “Blitzkrieg” (Guerra Relámpago). Las tropas alemanas ya habían avanzado hasta 14 Km. Al Oeste de Moscú, cuando comenzaron sus problemas: la logística de abastecimiento de pertrechos y municiones comenzó a fallar por el crudo invierno, que impedía el avance de camiones por el barro de los caminos rurales. Se sumó a esto, que Stalin cambiara a su comandante general del ejército para defender Moscú, nombrando al mariscal Georgui Zhukov. Este habilidoso militar cambió el rumbo de la guerra y supo detener el avance de los alemanes para luego tomar la iniciativa y, después de enormes pérdidas de vidas y materiales, expulsar a las tropas alemanas de su país. Zhucov fue el primer oficial aliado en entrar en Berlín en 1945.

1944: en FilipinLaas —en el marco de la Segunda Guerra Mundial— comienza la batalla del golfo Leyte, la batalla naval más grande de la historia.

1971: en Alemania, la empresa automovilística Mercedes-Benz patenta el airbag.

2001: se estrena el reproductor de audio iPod, de la empresa Apple.

2018: en el delta del río de las Perlas en China se inaugura el puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, con una longitud total de 55 km.

Nacimientos

1491: Ignacio de Loyola, religioso español, canonizado por la Iglesia católica, fundador de la Compañía de Jesús (f. 1556).

1817: Pierre Athanase Larousse, lexicógrafo francés (f. 1875).

1844: Sarah Bernhardt, actriz teatral francesa (f. 1923).

1893: Gummo Marx, actor y empresario estadounidense (f. 1977).

1925: Johnny Carson, actor, comediante, presentador de televisión, y escritor estadounidense (f. 2005).

1937: Sandy, humorista boliviano (f. 2005).

1940: Pelé (Edson Arantes do Nacimento), futbolista brasileño. Edson Arantes do Nascimento nació en Minas Gerais y es más conocido como Pelé, un exfutbolista brasileño que jugó como delantero y ha sido reconocido por la mayoría de los especialistas, exfutbolistas y aficionados internacionales como el «mejor futbolista de la historia mundial»,​ así como del Santos Fútbol Club, del Brasileirão, de la selección brasileña y de la Copa Mundial. Durante su carrera, fundó el estilo «jogo bonito» en 1958.​ Ganó con Brasil las Copas Mundiales de 1958, 1962 y 1970, siendo quien más veces y más joven la ha obtenido con 17 años, y participó en cuatro —también en 1966—, en las cuales anotó, siendo quien lo ha hecho en más ediciones​ con 12 goles en total.​ Fue el «mejor jugador» en 1970 y el «mejor jugador joven» en 1958.​ Fue subcampeón y el «mejor jugador» en la Copa América de 1959. Debutó como profesional con el Santos en 1956, en el cual militó hasta 1974 y llegó a ser el «mejor club del mundo» en 1962 y 1963, consiguiendo un título de la Supercopa de Campeones Intercontinentales, dos de la Copa Intercontinental, dos de la Copa Libertadores de América, seis del Brasileirão, cuatro del Torneo Río-São Paulo y diez del Campeonato Paulista. Es el «máximo goleador histórico» de dichos equipos y de la competición mundial de clubes,​ respectivamente con 1 091 —643 oficiales, el mayor número en el mismo club—​​ Estuvo en el conjunto New York Cosmos de los Estados Unidos entre 1975 y 1977, cuando se retiró, conquistando una Liga Norteamericana de Fútbol y un Campeonato de la Conferencia Atlántica. Marcó 1 284 goles según la RSSSF y 767 fueron oficiales —la segunda mayor cifra en la historia—,​ destacando el Gol de los cuatro sombreros y el Gol de placa. Hoy es empresario y embajador oficial de la FIFA en todo el mundo.