1534: en Roma, el papa Clemente VII declara que excomulgará a Enrique VIII de Inglaterra si persiste en divorciarse de Catalina de Aragón.

1748: en Londres, Händel estrena su obra Alexander Balus.

1839: en Estados Unidos se registra por primera vez el uso del OK como abreviatura de oll korrect en el periódico Boston Morning Post.

1857: en Nueva York, Elisha Otis instala el primer ascensor.

1903: en Estados Unidos, los Hermanos Wright solicitan una patente para su invención del aeroplano de ala fija.

1919: en Milán (Italia) Benito Mussolini funda el Fasci italiani di combattimento, antecedente del Partido Nacional Fascista.

1965: la NASA lanza el Gemini 3, la primera nave con dos astronautas (Gus Grissom y John Young).

1983: Ronald Reagan anuncia el Sistema Estratégico de Defensa, conocido como Guerra de las Galaxias (por la película Star Wars).

1988: en Sapoá (Nicaragua) se firma un acuerdo de alto el fuego entre el Gobierno de Daniel Ortega y la Contra nicaragüense (creada por la CIA por órdenes del presidente Ronald Reagan), con presentación de programas para la pacificación del país.

1989: el asteroide 4581 Asclepius (de 300 m de diámetro) pasa a 0,70 millones de km de la Tierra (en comparación, la Luna se encuentra a unos 0,38 millones de km).

1998: en Estados Unidos, la película Titanic recibe 11 Premios Óscar. Titanic ganó un Óscar en casi todas las categorías a la que fue nominada: once Óscar de catorce nominaciones. Se convertiría así, junto a El Señor de los Anillos: el retorno del Rey y Ben-Hur en la película más premiada de todos los tiempos. Además, se les daría la nominación al Óscar a dos personas que interpretaban el mismo personaje, Kate Winslet y Gloria Stuart por interpretar a Rose. Asimismo es la película más nominada de todos los tiempos. Premios Óscar 1997: Mejor película; Mejor director (James Cameron); Mejor montaje (Conrad Buff IV, James Cameron y Richard A. Harris); Mejor fotografía (Russell Carpenter); Mejor dirección de Arte (Peter Lamont); Mejor banda sonora (James Horner); Mejor canción original, My Heart Will Go On (James Horner); Mejor Diseño de Vestuario (Deborah Lynn Scott); Mejor Sonido (Gary Rydstrom, Tom Johnson, Gary Summers y Mark Ulano); Mejor Edición de Sonido (Tom Bellfort y Christopher Boyes) y; Mejores Efectos Visuales (Robert Legato, Mark A. Lasof, Thomas L. Fisher y Michael Kanfer. Además tuvo nominaciones para mejor actriz principal (Kate Winslet), mejor actriz de reparto (Gloria Stuart) y mejor maquillaje.

2005: científicos españoles describen, por primera vez, la estructura del virus de la viruela.

Nacimientos:

603: Pacal II, gobernante maya (f. 683).

1749: Pierre Simon Laplace, matemático y astrónomo francés. Nació en Beaumont-en-Auge, Normandía, Francia ​ – falleció en París, el 5 de marzo de 1827. Fue un astrónomo, físico y matemático francés. Continuador de la mecánica newtoniana, descubrió y desarrolló la transformada de Laplace y la ecuación de Laplace; como estadístico sentó las bases de la teoría analítica de la probabilidad; y como astrónomo planteó la teoría nebular sobre la formación del sistema solar. Compartió la doctrina filosófica del determinismo científico. Es recordado como uno de los máximos científicos de todos los tiempos, a veces referido como el Newton de Francia, con unas fenomenales facultades matemáticas no poseídas por ninguno de sus contemporáneos. Con tan solo 23 años de edad, Laplace demostró que la aceleración de Júpiter y el frenado de Saturno eran movimientos periódicos. Los larguísimos períodos (en torno a mil años) habían hecho creer hasta entonces que estas variaciones eran continuas e indefinidas (‘seculares’); en 1785 demostró que tales anomalías se debían a la posición relativa de Júpiter y Saturno respecto del Sol. Laplace creía fuertemente en el determinismo causal, tal como puede apreciarse en la siguiente cita: Podemos mirar el estado presente del universo como el efecto del pasado y la causa de su futuro. Se podría concebir un intelecto que en cualquier momento dado conociera todas las fuerzas que animan la naturaleza y las posiciones de los seres que la componen; si este intelecto fuera lo suficientemente vasto como para someter los datos a análisis, podría condensar en una simple fórmula el movimiento de los grandes cuerpos del universo y del átomo más ligero; para tal intelecto nada podría ser incierto y el futuro, así como el pasado, estarían frente a sus ojos.