1783: en París, el físico y químico Jean-François Pilâtre de Rozier y François Laurent hacen el primer vuelo en globo aerostático.

1791: en Francia, el coronel Napoleón Bonaparte es promovido a General y designado comandante en jefe del Ejército de la República Francesa.

1877: en Nueva York (Estados Unidos), Thomas Edison anuncia la creación del fonógrafo, instrumento para grabar y reproducir sonidos.

1905: el físico alemán Albert Einstein publica en la revista Annalen der Physik su artículo científico «La inercia de un cuerpo, ¿depende de su contenido energético?», donde revela la relación entre la energía y la masa de un cuerpo. Esto lo llevará a descubrir la fórmula de equivalencia entre masa y energía (E = mc²). Einstein fue el primero en proponer que la equivalencia entre masa y energía es un principio general y una consecuencia de las simetrías del espacio y del tiempo. Una consecuencia de la equivalencia masa-energía es que si un cuerpo es estacionario, todavía tiene alguna energía interna o intrínseca, llamada su energía de reposo, que corresponde a su masa en reposo. Cuando el cuerpo está en movimiento, su energía total es mayor que su energía de reposo, y, de manera equivalente, su masa total (también llamada masa relativista en este contexto) es mayor que su masa en reposo. Esta masa de descanso también se llama masa intrínseca o invariante porque sigue siendo la misma independientemente de este movimiento, incluso para las velocidades extremas o la gravedad considerada en la relatividad especial y general. La fórmula de energía de masa también sirve para convertir unidades de masa en unidades de energía (y viceversa), sin importar qué sistema de unidades de medida se utilice.

1953: en Londres (Reino Unido), autoridades del Museo de Historia Natural anuncian que el Hombre de Piltdown, uno de los famosos «eslabones perdidos», era un fraude.

1964: en la Ciudad del Vaticano finaliza la tercera sesión del Concilio Vaticano II de la Iglesia católica.

1969: en los Estados Unidos se establece el primer enlace de ARPANET, antecesora de la red internet, realizada entre la UCLA y la Universidad Stanford.

1990: Nintendo lanza al mercado la Super Nintendo Entertainment System en Japón.

2011: One Direction lanzó al mercado de Reino Unido su primer álbum de estudio, titulado Up All Night.

Nacimientos

1694: Voltaire, escritor y filósofo francés. Su nombre real era François-Marie Arouet, pero fue más conocido como Voltaire que, según las aseveraciones más creíbles proviene de una abreviatura de “petit voluntiere” (pequeño voluntario). Nació en París – falleció en esa misma ciudad el 30 de mayo de 1778. Fue un escritor, historiador, filósofo y abogado francés, que perteneció a la francmasonería y figura como uno de los principales representantes de la Ilustración, un período que enfatizó el poder de la razón humana y de la ciencia en detrimento de la religión. En 1746 Voltaire fue elegido miembro de la Academia francesa, en la que ocupó el asiento número 33. Todas las obras de Voltaire contienen pasajes memorables que se distinguen por su elegancia, su perspicacia y su ingenio. Sin embargo, su poesía y sus obras dramáticas abusan a menudo de un exceso de atención a la cuestión histórica y a la propaganda filosófica. Cabe destacar, entre otras, las tragedias Brutus (1730), Zaire (1732), Alzire (1736), Mahoma o el fanatismo (1741), y Mérope (1743); el romance filosófico Zadig (1747); el poema filosófico Discurso sobre el hombre (1738); y el estudio histórico Historia de Carlos XII (1730).

1840: Victoria del Reino Unido, reina británica (f. 1901).

1945: Goldie Hawn, actriz estadounidense.

1956: Cherry Jones, actriz estadounidense.

1958: David Reivers, actor estadounidense.

1965: Björk, cantante, compositora y actriz islandesa, de la banda The Sugarcubes.

Fallecimientos

1695: Henry Purcell, compositor británico (n. 1659).

1959: Max Baer, boxeador estadounidense (n. 1909).

1993: Bill Bixby, actor estadounidense. Wilfred Bailey Bixby nació en San Francisco; el 22 de enero de 1934 – falleció en Century City. Fue más conocido como Bill Bixby, fue un actor de cine, teatro y televisión estadounidense nominado en tres ocasiones a los Emmy. Aunque también trabajó como director de cine y realizó varios bolos, el actor es recordado por sus papeles de periodista en Mi marciano favorito (1963-1966); Tom Corbett, el padre de Eddie en Buscando novia a papá (1969-1972); y el científico David Bruce Banner en The Incredible Hulk (1977-1982), entre otros. Bixby abandonó el mundo de la actuación en 1992, su último trabajo en funciones interpretativas fue en el piloto televisivo de la serie Diagnosis: Murder en 1992, una serie que luego se prolongaría hasta 2002. Finalmente murió en 1993 perdiendo la batalla contra el cáncer.