1883: en Lima (Perú) se firma el Tratado de Ancón, que restablece la paz entre Chile y Perú; finaliza la participación peruana en la Guerra del Pacífico. Perú cede a Chile el departamento de Tarapacá (hoy Región de Tarapacá) entre el signante peruano Iglesias y Andrés Avelino Cáceres.

1944: en Guatemala se unen los estudiantes, trabajadores y maestros de la Universidad de San Carlos ―dirigidos por Jacobo Árbenz, Francisco Javier Arana y Jorge Toriello―, y derrocan el Gobierno de facto de Federico Ponce Vaides. Establecen una Junta revolucionaria de Gobierno, a la que después se denominaría Revolución de octubre de 1944.

1968: boda de Jacqueline Kennedy y Aristóteles Onassis. Luego de la muerte del presidente John F. Kennedy, la viuda, Jackie fue cortejada por un antiguo amigo, Aristóteles Onassis, un magnate griego famoso por su vida de lujos y excentricidades. Tenía entre otras cositas, un yate de 100 m de largo, con 18 habitaciones y picaportes de oro. Aunque no fue algo sencillo, Jackie y Aristóteles se casaron en Grecia, en la isla Skorpios, donde luego él sería enterrado tras su muerte, en 1975. Pero faltaban siete años para eso. El día del casamiento Jackie llevaba una corona azahar (tal era la tradición en una ceremonia ortodoxa griega) y lucía un vestido de marfil diseñado especialmente para ella por Valentino de Roma. Los hijos de Jackie, (Caroline -10 años-, y John Jr., -7-) participaron llevando dos velas. Los hijos de él (Alexander -20 años- y Christina -18-), solo observaron. Se intercambiaron anillos de oro. El religioso fue Polykarpos Athanassiou de Atenas, amigo cercano de Onassis. Sucedió todo en la isla que él había comprado para estar con María Callas: Skorpios. Hubo apenas 40 invitados. Hicieron un contrato con 170 cláusulas antes del matrimonio. Entre las condiciones estaba que si se separaban, ella se quedaría con un tercio de su fortuna. Más allá de eso, su unión con Onassis fue uno de los primeros golpes fuertes para la imagen de la ex primera dama de los Estados Unidos. La sociedad norteamericana no vio con buenos ojos que se casara con un hombre como él, divorciado, ostentoso y mujeriego.

1973: en Australia se inaugura la Ópera de Sídney.

1975: la sonda espacial soviética Venera 9 aterriza en la superficie del planeta Venus.

1976: en Buenos Aires (Argentina), Diego Maradona (15), hace su debut como futbolista profesional con el club Argentinos Juniors.

1994: en el Earls Court, la banda británica Pink Floyd realiza el concierto grabado y videograbado que después se llamaría Pulse.

2010: el Gobierno de Costa Rica eleva quejas por una incursión militar hecha por Nicaragua en el territorio costarricense de isla Calero.

Nacimientos

1891: James Chadwick, físico británico, premio nobel de física en 1935. Chadwick fue profesor de física en la Universidad de Liverpool desde 1935. Fue el descubridor del neutrón, partícula del núcleo atómico. Como resultado del memorándum Frisch-Peierls en 1940 sobre la factibilidad de la bomba atómica fue incorporado al Comité MAUD, que investigó la cuestión. Visitó Norteamérica como miembro de la Misión Tizard de 1940 para colaborar con estadounidenses y canadienses en la investigación nuclear. Tras volver a Inglaterra en noviembre de 1940, concluyó que nada se sacaría en limpio de las investigaciones hasta el final de la guerra. Sin embargo, en diciembre de 1940, Franz Simon, encargado de MAUD, afirmó que era posible separar el isótopo del uranio 235. El informe de Simon incluía las estimaciones de costes de una gran planta de enriquecimiento de uranio. Más tarde, James Chadwick escribiría: «en aquella época me di cuenta de que la bomba atómica no sólo era posible, también inevitable. Entonces empecé a tomar somníferos. Era el único remedio.» Poco después se unió al Proyecto Manhattan en los Estados Unidos, que desarrolló la bomba atómica en 1945. Desde 1946, fue asesor de la Comisión de la Energía Atómica de las Naciones Unidas.

1935: Jerry Orbach, actor estadounidense (f. 2004).

1938: César Isella, músico, cantante y compositor argentino.

1950: Tom Petty, músico estadounidense (f. 2017).

1958: Viggo Mortensen, actor danés-argentino.

Fallecimientos

1977: Ronnie Van Zant (29), cantante estadounidense, de la banda Lynyrd Skynyrd (n. 1948).

1984: Paul Dirac, físico británico, premio nobel de física en 1933 (n. 1902).