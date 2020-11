1820: 3700 km al oeste de la costa de Antofagasta (Región del Alto Perú), un cachalote de 80 toneladas ataca el barco Essex y lo hunde. Cuando tres meses más tarde recogen a los ocho sobrevivientes, en dos botes, habían comido a siete compañeros, para sobrevivir. El escritor Herman Melville se inspiró en este hecho para escribir en 1851 su novela insignia Moby-Dick.

1945: en el marco de la Segunda Guerra Mundial, comienzan los Juicios de Núremberg contra los líderes nazis.

1947: en la abadía de Westminster (en Londres) la princesa Isabel se casa con el teniente Philip Mountbatten. Al principio, el rey Jorge VI no aprobaba la elección del novio de su hija. Como informó TIME, al rey le preocupaba la opinión de los británicos cuando se enteraran de que Isabel II se casaría con un príncipe griego. Además, el artículo describía que lo que más irritaba al rey era la “risa ruidosa y bulliciosa de Felipe y sus modales francos y marineros”. Las nupcias de la pareja real no fue extravagante como se hubiera pensado. En este entonces, Gran Bretaña todavía se estaba recuperando de la Segunda Guerra Mundial. Por ello, la reina usó cupones de ración para pagar los materiales de su vestido de novia. Después del servicio, se llevó a cabo un desayuno de bodas (a la hora del almuerzo) en el salón Ball-Supper en el Palacio de Buckingham. ​​El menú era Filet de Sole Mountbatten, Perdreau en Casserole, Bombe Glacee Princess Elizabeth. La pareja recibió más de 2500 regalos de boda de todo el mundo y alrededor de 10 000 telegramas de felicitaciones. Incluso, Mahatma Gandhi envió como regalo un trozo de encaje de algodón que el mismo bordó con las palabras “Jai Hind” (Victoria para la India). También recibieron muchos regalos prácticos: La reina Mary de Teck le regaló a los recién casados un librero, mientras que la princesa Margaret dio un canasto de picnic. Entre los presentes había una máquina de coser Singer y una nevera. Todos estos regalos se exhibieron en el Palacio de St. James, donde los miembros del público podían venir a verlos.

1953: el piloto estadounidense Scott Crossfield alcanza por primera vez el doble de la velocidad del sonido.

1962: en Cuba termina la Crisis de los misiles, cuando John F. Kennedy (presidente de los Estados Unidos) se compromete a no invadir a la nación caribeña, y la Unión Soviética accede a retirar sus misiles nucleares de Cuba.

1975: en España fallece el dictador Francisco Franco, Jefe del Estado tras la Guerra Civil.

1984: se funda el SETI, el servicio de búsqueda de inteligencia extraterrestre.

1984: en Japón empieza a publicarse el manga (revista de historietas) Dragon Ball.

1985: sale a la venta la versión 1.0 de Microsoft Windows.

2007: se publican dos artículos en las revistas Science y Cell en donde dos grupos independientes anuncian que han logrado generar células madre a partir de fibroblastos humanos. Este es considerado uno de los avances más importantes en este campo de estudio.

Nacimientos

1851: Margarita Teresa de Saboya, aristócrata francesa (f. 1926).

1889: Edwin Hubble, astrónomo estadounidense (f. 1953).

1921: Dan Frazer, actor estadounidense (f. 2011).

1925: Robert F. Kennedy, político estadounidense (f. 1968).

1925: Maia Plisétskaia, bailarina rusa (f. 2015).

1932: Richard Dawson, actor británico (f. 2012).

1942: Joe Biden, político estadounidense. miembro del Partido Demócrata, ejerció anteriormente como el 47.º vicepresidente de los Estados Unidos (de 2009 a 2017)​, así como senador de los Estados Unidos por Delaware entre 1973 y 2009. Tras su triunfo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 3 de noviembre de 2020, se espera que el 14 de diciembre de 2020 se convierta en el presidente electo de los Estados Unidos, una vez que se haya pronunciado el Colegio Electoral.​ Biden fue criado en Scranton, Pensilvania y en el condado de New Castle, Delaware. Realizó sus estudios de grado en la Universidad de Delaware antes de ingresar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Siracusa (Syracuse University College of Law), donde obtuvo el título de Juris Doctor.​ Se convirtió en abogado en 1969 y fue elegido al consejo del condado de New Castle en 1970. Fue elegido al Senado de los Estados Unidos por Delaware en 1972, llegando a ser el sexto senador más joven en la historia norteamericana. Biden fue reelegido seis veces al Senado de los Estados Unidos y fue el cuarto senador de más antigüedad cuando renunció luego de ganar la vicepresidencia junto a Barack Obama en las elecciones presidenciales de 2008.​ Obama y Biden fueron reelegidos en 2012.​ El 11 de agosto de 2020, Biden anunció a la senadora estadounidense Kamala Harris como su compañera de fórmula en las elecciones presidenciales de 2020. El 7 de noviembre, cuatro días después del día de la elección, Joe Biden fue anunciado como el virtual ganador de las elecciones presidenciales, a la espera de los cómputos finales y posterior ratificación del resultado electoral;​ Biden sería la persona de mayor edad en servir como presidente durante su primer mandato (con 78 años el día de su toma de posesión). En las elecciones de 2020 votaron más estadounidenses que en cualquier otra y los dos principales candidatos (Donald Trump y Joe Biden) obtuvieron una cifra superior a los 70 millones de votos cada uno, siendo ambos los candidatos más votados de la historia, y Biden ostentando el primer lugar, con 78.6 millones de votos hasta este momento.