1486: Cristóbal Colón se presenta en Alcalá de Henares a los Reyes Católicos y entra a su servicio. En esa época Colón estaba desesperado. Necesitaba dinero para financiar su viaje a las “Indias”. Ya había recibido la negativa del rey Juan II de Portugal a financiar su proyecto. Fue entonces cuando marchó a Castilla para ofrecérselo a los Reyes Católicos, si bien el Real Consejo lo rechazó desde el primer momento. Cuando parecía todo perdido en Castilla, su gran amigo y valedor fray Antonio de Marchena convenció a fray Hernando de Talavera, confesor de la Reina Isabel, para que consiguiera que los reyes recibieran al navegante. Es verdad que la mayoría de los inviernos previos a la conquista de Granada en 1492, los Reyes Católicos pasaron la mayor parte del tiempo en Córdoba, en su alcázar, por la cercanía con el frente. Sin embargo eso no fue así en el invierno de 1485-86. Y todo, debido al embarazo de la Reina Isabel. Según podemos ver en la Chrónica de los muy altos y esclarecidos reyes Cathólicos don Fernando y doña Ysabel del cronista real D. Hernando de Pulgar (1490), en esas fechas tuvieron que quedarse en Alcalá. La Corte acababa de llegar desde Córdoba y estaban en Alcalá invitados por los Arzobispos de Toledo. De hecho, la Reina Isabel daba audiencia por primera vez tras haber pasado la cuarentena. Acababa de haber dado a luz a una futura reina de Inglaterra: Catalina de Aragón. Por eso estaban en Alcalá y por eso, recibieron en audiencia a Colón en el Salón de la Reina Isabel del Palacio Arzobispal de Alcalá.

1500: el marino Vicente Yáñez Pinzón es el primer español que cruza el equinoccio sobre la costa atlántica americana hasta acceder al actual Brasil.

1783: se firma entre Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y España los preliminares del acuerdo definitivo, llamado Tratado de Versalles, por el que se reconoce la independencia de las colonias británicas americanas.

1942: II Guerra Mundial: Se efectúa la Conferencia de Wannsee, cerca de Berlín.

1961: en los Estados Unidos, John F. Kennedy toma posesión del cargo de presidente.

1985: en los Estados Unidos, Ronald Reagan jura su cargo para un segundo mandato y anuncia su apoyo al proyecto de defensa estratégica, conocido popularmente como «Guerra de las Galaxias».

1996: en los Territorios Palestinos, Yasir Arafat es elegido presidente de la Autoridad Nacional Palestina.

Nacimientos:

1775: André-Marie Ampère, físico y matemático francés (f. 1836).

1913: Chucho Navarro, músico mexicano (f. 1993).

1920: Federico Fellini, director de cine italiano (f. 1993).

1920: DeForest Kelley, actor estadounidense (f. 1999).

1925: Ernesto Cardenal, teólogo y político nicaragüense.

1930: Buzz Aldrin, astronauta estadounidense del Apolo 11.

1952: Paul Stanley, guitarrista, vocalista estadounidense (Kiss). Stanley Bert Eisen nació en Queens, Nueva York. Nació en el seno de una familia judía dedicada a la orfebrería. Su padre lo inscribió en la Junior High School con la esperanza de que se graduase en una buena profesión. Allí sobresalió por su habilidad artística, aunque no fue estimado por sus maestros, principalmente por su corte de pelo. Al igual que el que sería su socio, Gene Simmons, fue fuertemente influenciado por The Beatles y la imagen de los Rolling Stones y, de esta manera, fue entrando al mundo del rock’n’roll. Más conocido como Paul Stanley, es un músico estadounidense, reconocido por ser la voz principal, guitarra rítmica y fundador junto a Gene Simmons de la banda de rock Kiss. Ha participado en la composición de la mayoría de los éxitos de la banda y, junto a Simmons, ha liderado a la agrupación durante sus casi cincuenta años de trayectoria.​ Su personaje representado en Kiss es The Starchild o El Chico Estrella. La revista Hit Parader lo clasificó como unos de los 100 mejores vocalistas del metal de todos los tiempos, ubicándolo en el puesto número 18.​ En 2014 fue presentado en el Salón de la Fama del Rock and Roll como uno de los miembros fundadores de Kiss.

Fallecimientos:

1745: Carlos VII Alberto, emperador del Sacro Imperio romano germánico (n. 1697).

1936: Jorge V, rey británico (n. 1865).

1983: Garrincha, futbolista brasileño (n. 1933), Manuel Francisco dos Santos.

1984: Johnny Weissmüller, nadador y actor estadounidense. Nacido como Peter Johann Weißmüller, en Timișoara, Imperio Austrohúngaro, hoy de Rumania; el 2 de junio de 1904 – falleció en Acapulco, Guerrero, México. Fue un deportista y actor estadounidense de origen austríaco. Fue uno de los mejores nadadores del mundo durante los años 20, ganó cinco medallas de oro olímpicas y una de bronce. Ganó 52 campeonatos nacionales estadounidenses y estableció un total de 67 récords mundiales. Después de su carrera como nadador, se convirtió en el sexto actor en encarnar a Tarzán, papel que interpretó en doce películas. Ha sido el Tarzán que más popularidad ha alcanzado. Tras dos derrames cerebrales entre 1976 y 1978, estableció su residencia definitiva en Acapulco (México) donde se rodó su última película de Tarzán. El 20 de enero de 1984, Johnny Weissmüller muere de un edema pulmonar. Es enterrado en el cementerio Valle de la Luz de Acapulco. Actualmente tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en el 6541 de Hollywood Boulevard en Hollywood, California.