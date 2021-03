1800: Alessandro Volta da a conocer su invento, la pila eléctrica. Las pilas eléctricas, pequeños dispositivos que ayudan a la conversión de energía química a eléctrica y de este modo funcionan muchos de los aparatos modernos de la actualidad. Su inventor fue el físico italiano Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta el cual mediante una serie de experimentos elaboro la primera pila que fue demostrada en la “royal Society” de Londres en 1800 donde demostró su pila-voltaica la cual se encontraba formada por pares de discos, electrodos, cinc y cobre. Un año más tarde viajo a parís para hacer su demostración ante Napoleón el cual le otorgó una medalla de oro y el mérito científico. En 1880, en honor a su gran aporte, la unidad de fuerza electromotriz del sistema internacional de unidades paso a llamarse Voltio.

1805: la República Italiana, con Napoleón como presidente, se convierte en el Reino de Italia, con Napoleón como rey.

1830: en el Teatro Nacional de Varsovia (Polonia), el pianista Frédéric Chopin hace su primera presentación como solista interpretando su Concierto en fa menor.

1905: en Alemania, Albert Einstein envía a la revista Annalen der Physik el primero de sus revolucionarios artículos sobre física.

1950: en Berkeley (California), investigadores de la Universidad de California anuncian la creación del elemento 98, al que nombran californio.

1973: en Estados Unidos se lanza el álbum Dark side of the moon, de la banda británica de rock progresivo Pink Floyd.

1997: en Atlanta se inaugura el canal de cable CNN en Español.

Nacimientos:

1834: Gottlieb Daimler, ingeniero y empresario alemán. (Nació en Schorndorf, Alemania) Fue una de las figuras más relevantes de la historia de la primitiva automoción. Estudió en la Escuela Politécnica de Stuttgart. Tras su graduación trabajó en diversas empresas alemanas en ingeniería mecánica, hasta ser designado en 1872 director técnico de la firma presidida por Nikolaus Otto, el inventor del motor de cuatro tiempos. En 1882 abandonó la firma de Otto y fundó, junto con Wilhelm Maybach, su propia industria, dedicada a la construcción de motores de combustión interna. Tres años después patentaron uno de los primeros motores capaces de impulsar un vehículo con cierta velocidad, y desarrollaron el primer carburador que permitió el empleo de gasolina como combustible, una aportación determinante para el rumbo que tomaría la segunda etapa de la revolución industrial. No fue hasta 1889 cuando ambos ingenieros realizaron su primer diseño orientado a la construcción de un automóvil de cuatro ruedas. En 1890 fundaron la Daimler Motoren Gesellschaft, en Cannstatt, industria que, nueve años más tarde, construyó el primer coche de la marca Mercedes Benz. Falleció en 1990.

1919: Nat King Cole cantante, pianista y presentador estadounidense (f. 1965).

1938: Rudolf Nuréyev, bailarín y coreógrafo ruso (f. 1993).

1944: John Sebastian, cantante, compositor y guitarrista estadounidense.

1949: Patrick Duffy, actor estadounidense.

1951: Kurt Russell, actor estadounidense.

1964: Rob Lowe, actor y productor estadounidense.

Fallecimientos:

180: Marco Aurelio, emperador romano entre 161 y 180 (n. 121).

1741: Jean-Baptiste Rousseau, poeta y dramaturgo francés (n. 1671). Aunque era hijo de un Zapatero fue bien educado . Siendo joven, fue incentivado por Boileau para escribir. Rousseau comenzó con el teatro, para lo cual no tenía aptitudes. Su primera comedia para un acto, Le Café, fue un fracas en 1694, y tampoco fue feliz con sus obras Le Flatteur (1696), ni con la ópera Venus et Adonis (1697). Sin embargo, sus poemas, que aunque habían sido escritos a mano o impresos de a uno, le dieron Buena reputación, debido a una lírica genuina comparable a Jean Racine y André Chénier. Se le atribuyen los versos más ofensivos jamás escritos en Francia. Por esto enfrentó juicios legales que lo enviaron al exilio perpetuo. Pasó el resto de su vida en diferentes países, except por una visita clandestine a Parías en 1738; rehusó aceptar un ofrecimiento de volver a Francia en 1716 porque o se sentía rehabilitado. A pesar de su mala fama, tuvo protección de varios nobles e intelectuales, como el príncipe Eugenio de Savoya. Mantuvo su estilo de letra fuerte y fue reconocido como uno de los grandes escritores franceses del siglo XVIII.

1782: Daniel Bernoulli, matemático suizo (n. 1700).

1853: Christian Doppler, matemático y físico austríaco (n. 1803).