1575: en Valdivia (Chile), a las 14:30 (hora local), sucede un terremoto de magnitud 8,5 en la escala sismológica de Richter, con un saldo de 200 muertos.

1815: Juan VI de Portugal firma el decreto de la creación del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve.

1835: en Nueva York (Estados Unidos), un gran incendio destruye 635 edificios del barrio de Manhattan.

1914: Reino Unido convierte a la fuerza a Egipto en un «protectorado».

1953: el piloto estadounidense Charles E. Yeager, a bordo del avión Bell X-1A, alcanza dos veces y media la velocidad del sonido.

1957: Estados Unidos lanza el primer misil intercontinental estadounidense, el Atlas. Un misil balístico intercontinental o ICBM (Inter-Continental Ballistic Missile, por sus siglas en inglés) es un misil de largo alcance, más de 5500 kilómetros,1​ que usa una trayectoria balística que implica un importante ascenso y descenso, incluyendo trayectorias suborbitales y parcialmente orbitales, desarrollándose a lo largo de la carrera espacial. Un ICBM se diferencia de otros misiles balísticos como los IRBM (Intermediate Range Ballistic Missile, «misil balístico de medio alcance») o los SRBM (Short Range Ballistic Missile, misil balístico de corto alcance) principalmente en el alcance. El alcance máximo de un ICBM está delimitado por los pactos de control de armas que prohíben vuelos orbitales o parcialmente orbitales. A la fecha noviembre de 2019, solo 8 países tienen sistemas de misiles balísticos intercontinentales: Estados Unidos, Rusia, China , Corea del Norte, Reino Unido, Francia, Pakistán e India. En general, cualquier país capaz de colocar un ingenio en el espacio podría desarrollar un ICBM en un breve periodo.

1993: en Santiago de Chile Paul McCartney hace por primera vez un concierto en dicho país, siendo el primero del cuarteto en estar en Chile.

1993: en Nueva Orleans (Estados Unidos), el guardián del acuario municipal ve lanzarse al río Misisipi a una mujer con las mismas características que Ylenia Carrisi (23), la hija mayor del cantante italiano Al Bano y la actriz estadounidense Romina Power. La desaparición se conocerá recién el 31 de diciembre. Nunca más se sabrá de ella.

2016: Bon Jovi publica su tercer álbum en vivo This House Is Not For Sale: Live From The London Palladium

Nacimientos:

1485: Catalina de Aragón, aristócrata española y reina consorte inglesa (f. 1536).

1770: Ludwig van Beethoven, compositor, director de orquesta y pianista alemán (f. 1827).

1917: Arthur C. Clarke, escritor británico (f. 2008).

1938: Liv Ullmann, actriz noruega. Liv Johanne Ullmann nació en Tokio. Es una actriz, escritora y cineasta noruega. Protagonizó nueve de los largometrajes de Ingmar Bergman,​ con quien tuvo una hija, la escritora Linn Ullmann. Está considerada como una leyenda viva del cine y una de las actrices europeas más importantes del siglo XX. Última musa de Ingmar Bergman, sus interpretaciones en películas como Persona, Secretos de un matrimonio, Cara a Cara, Sonata de otoño o Gritos y susurros siguen siendo aclamadas por crítica y público. Ullmann fue ganadora en los Premios Globos de Oro y también en el Círculo de críticos de cine de Nueva York a la Mejor Actriz por su interpretación en Los emigrantes del año 1972 y nominada posteriormente para otras cuatro candidaturas. Fue nominada dos veces en los Premios Oscar y en la entrega de los Premios BAFTA y ganadora en el Festival de San Sebastián por protagonizar el filme La amiga de 1988. Siempre estuvo vinculada al cine y al teatro, con obras que hicieron destacar su talento dramático. Se convirtió en una de las tres famosas actrices del cine sueco, del siglo XX, junto con Ingrid Bergman y Greta Garbo. De una forma u otra, trabajó en compañía de los actores más destacados en años, como: Max von Sydow, Charles Bronson, James Mason, Olivia de Havilland, Michael Caine, Gene Kelly, Dirk Bogarde, Sean Connery, entre otros.

1946: Benny Andersson, músico y cantante sueco, de la banda Abba.

1949: Billy Gibbons, músico estadounidense, de la banda ZZ Top.

Fallecimientos:

999: Adelaida, emperatriz del Sacro Imperio y santa católica (n. 928/933).

1933: Robert William Chambers, escritor estadounidense. Robert William Chambers, escritor de literatura de terror y misterio, es conocido principalmente por su colección de relatos El rey de amarillo, considerada una antología fundamental para el desarrollo de la literatura fantástica americana contemporánea. Descendiente directo del fundador de Rhode Island, nació en Brooklyn el 26 de mayo de 1865. Estudió en el Instituto Politécnico de Brooklyn. En 1886 se trasladó a París para estudiar Bellas Artes. Sus trabajos fueron expuestos en el Salón de 1889. En 1893 volvió a Nueva York y vendió sus ilustraciones a las principales revistas de actualidad: Life, Truth y Vogue. Se convirtió así en uno de los dibujantes más conocidos del momento. En 1894 publicó su primer libro, In the Quarter, un muestrario de escenas de la vida bohemia basadas en las notas que tomó en París. En 1895 publicó su segundo libro, The king in yellow (El rey de amarillo), en el que combinaba nuevos retratos parisienses con originales historias de fantasía y terror que tuvieron un enorme éxito. Ahí empezó su carrera literaria y su continua y pasmosa variación de temas y estilos. En The maker of moons (1896) y The mystery of choice (1897) siguió aún la estela de El rey de amarillo, pero en The search of the unknown (1904) se decantó más bien por la ficción científica. Después da un giro copernicano a su obra y alternará la ficcion sobrenatural con la novela romántico-histórica (The red republic, Lorraine, Ashes of the Empire), convirtiéndose en uno de los primeros auténticos escritores de Best-Sellers al estilo de Victoria Holt o Harlod Robbins. Robert W. Chambers murió el 16 de diciembre de 1933, a los sesenta y ocho años, tras ser operado de una dolencia intestinal.