1525: en México, Hernán Cortés manda ejecutar a Cuauhtémoc, último emperador azteca.

1944: en Montecassino, la aviación aliada bombardea, donde los alemanes habían instalado su sistema de comunicaciones (batalla de Montecassino).

1946: en Estados Unidos se presenta la ENIAC, Electronic Numerical Integrator And Computer (Computador e Integrador Numérico Electrónico). Fue una de las primeras computadoras de propósito general. Era Turing-completa, digital, y susceptible de ser reprogramada para resolver «una extensa clase de problemas numéricos».3​4​ Fue inicialmente diseñada para calcular tablas de tiro de artillería destinadas al Laboratorio de Investigación Balística del Ejército de los Estados Unidos.5​6​ Los ingenieros John Presper Eckert y John William Mauchly se llevaron el mérito por la construcción pero habían sido seis mujeres quienes la programaron: Betty Snyder Holberton, Jean Jennings Bartik, Kathleen McNulty Mauchly Antonelli, Marlyn Wescoff Meltzer, Ruth Lichterman Teitelbaum y Frances Bilas Spence.

1965: se enarbola el nuevo diseño de la bandera de Canadá (bandera roja con un cuadrado blanco en su centro, dentro del cual hay una hoja de arce roja estilizada de once puntas), reemplazando a la Insignia Roja Canadiense.

1981: el gobierno de Costa Rica ―presionado por Estados Unidos y la «contra» nicaragüense― clausura el proyecto montonero Radio Noticias del Continente, que venía transmitiendo desde 1979 y apoyaba al gobierno sandinista.

1990: en Madrid, Argentina y Reino Unido llegan a un acuerdo para restablecer relaciones diplomáticas tras ocho años desde que estallara la Guerra de las Malvinas.

Nacimientos:

1564: Galileo Galilei, matemático, físico, astrónomo, inventor e intelectual italiano (f. 1642). La revolución científica del Renacimiento tuvo su arranque en el heliocentrismo de Copérnico y su culminación, un siglo después, en la mecánica de Newton. Su más eximio representante, sin embargo, fue el científico italiano Galileo Galilei. En el campo de la física, Galileo formuló las primeras leyes sobre el movimiento; en el de la astronomía, confirmó la teoría copernicana con sus observaciones telescópicas. Pero ninguna de estas valiosas aportaciones tendría tan trascendentales consecuencias como la introducción de la metodología experimental, logro que le ha valido la consideración de padre de la ciencia moderna. Por otra parte, el proceso inquisitorial a que fue sometido Galileo por defender el heliocentrismo acabaría elevando su figura a la condición de símbolo: en el craso error cometido por las autoridades eclesiásticas se ha querido ver la ruptura definitiva entre ciencia y religión la célebre frase que se le atribuye tras la forzosa retractación (Eppur si muove, ‘Y sin embargo, la Tierra se mueve’) se ha convertido en el emblema del poder incontenible de la verdad frente a cualquier forma de dogmatismo establecido.

1710: Luis XV, rey de Francia entre 1715 y 1774 (f. 1774).

1797: Henry E. Steinway, empresario estadounidense (f. 1871).

1874: Ernest Shackleton, explorador británico (f. 1922).

1929: Graham Hill, piloto de automovilismo británico (f. 1975).

1951: Jane Seymour, actriz británica.

1954: Matt Groening, historietista, productor de televisión y escritor estadounidense, creador de los Simpson.

1968: Gloria Trevi, cantante y actriz mexicana.

1976: Brandon Boyd, cantante estadounidense, de la banda Íncubus.

Fallecimientos:

1637: Fernando II de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico (n. 1578).

1905: Lew Wallace, general, político y escritor estadounidense (n. 1827).

1945: (posiblemente) Ana Frank, niña alemana judía, famosa por su diario (n. 1929).

1965: Nat King Cole. Cantante y compositor de Jazz de nacionalidad estadounidense, (nacido el 17 de marzo de 1919 en Montgomery, Alabama, pero tiempo después su familia decidió mudarse a Chicago. Entró al mundo de la música por Louis Armstrong. En esa época nació su apodo, Nat Cole, que tiempo después se convertiría en el seudónimo con el cual fue conocido y más tarde, el público de los bares donde se presentaba, le comenzó a llamar King. El artista también formó un grupo llamado The King Cole Trio, después de mudarse a la ciudad de Los Ángeles y casarse con Nadine Robinson. Su mayor éxito fue su sencillo, “Straighten Up and Fly Right”. Dos años más tarde, catapultó “The Christmas Song”.Luego tuvo potros hits en “Route 66”, “Unforgettable” y “Mona Lisa”. Con este último consiguió el primer puesto en ventas. Amplió su carrera al cine donde alcanzó cierto éxito. Su hija Natalie siguió su pasos con bastante éxito también. Finalmente, con tan sólo 45 años, murió de cáncer de pulmón en un hospital en la ciudad de Santa Mónica, California, el 15 de febrero de 1965.