1696: los jueces de los juicios a las brujas de Salem realizan la confesión oficial de los errores y asesinatos cometidos durante los mismos.

1809: Inglaterra y España firman una alianza para luchar conjuntamente contra Napoleón Bonaparte, cuyos ejércitos habían invadido España.

1953: Josip Broz Tito jura como presidente de Yugoslavia.

1973: en Estados Unidos, Elvis Presley lleva a cabo el primer concierto de la historia transmitido vía satélite al mundo en el llamado Aloha from Hawaii. Fue un disco histórico en toda regla: en efecto, recoge la que fue, la primera emisión vía satélite de un concierto completo, que llegó a más de mil millones de personas alrededor del mundo (en EEUU se escuchó en abril, casi tres meses después de la emisión original, en el intento de no hacer la competencia a la Super Bowl VII y el filme Elvis on Tour ). A lo largo de su carrera, Elvis solo ofreció cinco conciertos fuera de EEUU, en tres ciudades de Canadá en 1957. Esta emisión fue la única opción para muchos de sus fans de experimentar de algún modo la intensidad de su directo. El consiguiente álbum fue un superventas y ahora ha sido elegido por Sony para ser rehabilitado en la colección Legacy Recordings. La reedición incluye el disco original, Aloha from Hawaii , que recogía el concierto usado para la emisión vía satélite.

1979: Jimmy Carter propone que el día del nacimiento de Martin Luther King sea festivo.

Nacimientos:

83 a. C.: Marco Antonio, militar y político romano (f. 30 a. C.).

1883: Nina Ricci, modista francesa de origen italiano (f. 1970).

1924: Guy Williams, actor estadounidense (f. 1989).

1943: José Luis Rodríguez, El Puma, cantante venezolano. Su inicio en el mundo artístico se dio desde la etapa colegial, participando en varios grupos musicales, y como instrumentista en algunos concursos. José Luis Rodríguez llegó a ser un gran frontman. Esto lo llevó a realizar giras por países del continente americano hasta que, al momento de finalizar su contrato, tomó un nuevo rumbo apoyado por Luis María «Billo» Frómeta, quien era el líder de la orquesta. En 1965, comenzó una carrera como solista, con mucho éxito. Es en el año 1977 cuando Rodríguez consigue la internacionalización musical de la mano de Ariola Records, sello discográfico europeo que logró un gran alcance en España para varias de sus composiciones, como Una canción de España (1977), Por si volvieras (1979) y Me vas a echar de menos (1980). Este último, para su distribución en Venezuela, llevó el nombre de Atrévete. Posteriormente, firmó con CBS Records, lo que le ayudó a proyectarse en Brasil y en el resto de América. En el año 1982, surge su famoso álbum Dueño de nada, cuyo sencillo promocional homónimo se convirtió en uno de los temas más emblemáticos del artista. De igual forma, lanzó la canción Agárrense de las manos (original de Chema Purón) tres años más tarde, como parte del álbum El último Beso. Hasta el día de hoy, tras haber sufrido transplante doble de pulmones, ha logrado re-encontrarse con su público y continua cantando.

1969: David Grohl, músico de rock estadounidense, de las bandas Nirvana y Foo Fighters.

1977: Yandel, cantante puertorriqueño, del dúo Wisin & Yandel.

1980: Carlos Alvarado Quesada, político y escritor costarricense, Presidente de la República de Costa Rica desde 2018.

Fallecimientos:

1742: Edmund Halley, matemático y astrónomo británico (n. 1656).

1898: Lewis Carroll, escritor y matemático británico (n. 1832).

1957: Humphrey Bogart, actor estadounidense (n. 1899).

2006: Shelley Winters, actriz estadounidense (n. 1920).

2009: Ricardo Montalbán, actor mexicano. Comenzó su carrera en México en la década de 1940, participando al menos en doce películas antes de hacerse conocido en Estados Unidos con el filme de tema taurino Fiesta (1947), donde formó elenco con Esther Williams y Cyd Charisse. Desde entonces inició una extensa y exitosa carrera de actor en Estados Unidos, con filmes como En una isla contigo, Neptune’s Daughter (La hija de Neptuno). En 1949, tuvo un papel en Battleground (Fuego en la nieve). En 1957, actuó en Sayonara, y en Los amantes del desierto. Durante los años 60 actuó en diferentes programas y series de televisión, como actor invitado, siendo un rostro familiar en la pantalla chica. En el mundo del cine, siguió activo con roles secundarios, si bien colaborando con grandes estrellas y directores. Entre sus filmes de estos años destacan Cheyenne Autumn (1964), Madame X y The Singing Nun. Tal vez su actuación más célebre fue la del entrañable personaje del «Sr. Roarke» en la serie de televisión La isla de la fantasía (1978-1984). Gracias a esta serie televisiva, se hizo famoso en el mundo entero cuando su actividad en el cine ya era menor. Luego de sufrir dolores lumbares que lo dejaron en silla de ruedas, siguió trabajando hasta pasados los 80 años de edad. Murió en Los Ángeles, California, Estados Unidos, a consecuencia de una complicación de cáncer linfático.