Un día en la Historia: esto aconteció un 13 de octubre de…

1843: en España, la reina Isabel II establece por decreto la bandera nacional, con los colores amarillo y rojo de la enseña de guerra de la Armada.

1917: en Fátima (Portugal), ante 70.000 testigos, los pastorcitos Jacinta Marto, Francisco Marto y Lucía dos Santos afirman que pueden ver a la Virgen de Fátima y oír sus palabras. Los testigos oculares, aunque no pueden ver a la Virgen, son partícipes del «milagro del Sol». Todo ocurrió un día como hoy cuando una muchedumbre se reunió en Cova da Iria, cerca de la localidad portuguesa de Fátima, en respuesta a una profecía hecha por tres niños pastores, Lucía dos Santos, Francisco Marto y Jacinta Marto, para contemplar el sol. La profecía predecía que la Virgen María, conocida aquí bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, aparecería y realizaría milagros en la fecha señalada. Un gran número de personas que acudieron al lugar dijeron haber presenciado actividades solares extraordinarias, como ver al sol «danzar» o «zigzaguear», girar hacia la Tierra o emitir luz multicolor y colores radiantes. Según los informes, estos supuestos eventos habrían durado unos diez minutos, aunque muchos otros presentes dijeron no haber visto nada y la única fotografía del sol realizada ese día tampoco muestra nada inusual. No obstante el escepticismo que rodeó este evento, los mensajes que estos pastorcitos recibieron de la Virgen María se han cumplido cabalmente en la historia, como la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica y el atentado al Papa Juan Pablo II.

1930: en el aeródromo de Ciampino, el helicóptero D’AT3 ―diseñado por Corradino D’Ascanio― realiza su primer vuelo.

1943: en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el nuevo gobierno de Italia se une a los aliados y declara la guerra a Alemania.

1972: en los Andes se estrella el avión que trasporta a un equipo de rugby uruguayo.

1983: entra en funcionamiento el primer sistema de telefonía celular, AMPS.

1987: el costarricense Óscar Arias recibe el premio Nobel de la Paz por su oposición al apoyo de Reagan a los contras en la guerra civil nicaragüense.

2010: en la mina San José, cerca de Copiapó (Chile) finaliza con éxito el rescate de los 33 mineros atrapados desde 69 días antes.

2018: En San Pedro Sula (Honduras), inicia una caravana de migrantes hacia Estados Unidos, con más de 5000 personas en su mayoría hondureños.

Nacimientos

1917: Hugo Lindo, poeta salvadoreño.

1918: Robert Hudson Walker, actor estadounidense.

1921: Yves Montand, actor y cantante francés (f. 1991).

1925: Margaret Thatcher, política británica. Nació en Grantham, Reino Unido – falleció en Londres, en 2013. Política británica, primera ministra de 1979 a 1990. Margaret Hilda Roberts estudió ciencias químicas en la Universidad de Oxford y trabajó cuatro años como investigadora química. En 1951 casó con Denis Thatcher, un alto ejecutivo de la industria petrolífera, quien la introdujo en la política. En 1953 comenzó a estudiar derecho tributario. Ingresó en el Partido Conservador, del que su marido ya era miembro, y en 1959 ganó un escaño en la Cámara de los Comunes. Dos años más tarde fue nombrada secretaria de Estado para Asuntos Sociales, y luego ministra de Educación y Ciencia. Sus postulados principales fueron, el liberalismo y el monetarismo estrictos. En 1979 se convirtió en la primera mujer británica que ocupaba el cargo de primer ministro. Durante su gobierno consiguió reducir la inflación y mejorar la cotización de la libra esterlina. En 1982, Thatcher intervino enérgicamente en el conflicto de las Malvinas. Como jefa de gobierno continuó su política neoliberal. En 1987 ganó de nuevo las elecciones, pero en esta ocasión por un margen mucho más reducido. Margaret Thatcher fue la primera mujer europea que desempeñó el cargo de primer ministro. Su firmeza para dirigir los asuntos de Estado, su estricto dominio sobre los ministros de su gabinete y su fuerte política monetarista le valieron el sobrenombre de la Dama de Hierro.

1934: Nana Mouskouri, cantante griega.

1941: Paul Simon, cantante, músico y compositor estadounidense, del dúo Simon and Garfunkel.

1942: Neil Aspinall, road manager y asistente personal de los Beatles.

1959: Marie Osmond, actriz y cantante estadounidense.

1974: Alina Simone, cantante, compositora y escritora estadounidense.

Fallecimientos

54: Claudio, emperador romano entre el 41 y el 54. Nacido como Tiberio Claudio Druso Nerón Germánico, llamado Tiberio Claudio César Augusto Germánico tras su coronación; nació en Lyon, el año a. C. – falleció en Roma. Emperador romano de la dinastía Julio-Claudia (41-54 d. C.). Era sobrino segundo del primer emperador romano, Octavio Augusto, así como sobrino de su sucesor, el emperador Tiberio (14-37 d. C.), y tío del emperador Calígula (37-41 d. C.), a quien sucedió en el año 41. Marcado por varias taras (era cojo, epiléptico y tartamudo), Claudio era tenido por un bobo en la corte romana. Cuando la guardia pretoriana destronó y asesinó a Calígula, acabando con su despótico reinado, coronó a Claudio, quien se reveló entonces como un hombre inteligente y un emperador capaz. Trató de volver a la pureza de la religión romana, restaurando cultos abandonados y combatiendo los que entendía como «supersticiones» extranjeras (para ello expulsó de la ciudad a los astrólogos y a los judíos). En el terreno exterior, impulsó la conquista de Britania (la actual Gran Bretaña) entre el 43 y el 47, así como la anexión definitiva al Imperio de Mauritania (norte de Marruecos y Argelia) y los territorios orientales de Licia, Panfilia, Judea y Tracia (43-46). Casado luego con su sobrina Agripina (que a la vez era biznieta de Augusto), ésta le convenció para que designara sucesor a Nerón (hijo de un matrimonio anterior de Agripina), en lugar de Británico (hijo de Mesalina y -supuestamente- del propio Claudio). Conseguido su objetivo, Agripina envenenó a su marido y vio acceder a su hijo Nerón al trono imperial.