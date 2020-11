1841: James Braid ve una demostración de «magnetismo animal», el cual lo lleva al estudio del tema que finalmente llamará «hipnotismo».

1907: en Francia, Paul Cornu lleva a cabo el primer vuelo en helicóptero de la Historia. Paul Cornu fue un ingeniero francés, de origen rumano, que se dedicaba a la fabricación de bicicletas, y autor del que es considerado el primer vuelo libre realizado con éxito y registrado de un aparato utilizando un rotor. Es considerado el primer vuelo de un helicóptero. El vuelo fue realizado en la localidad de Lisieux, dentro del departamento de Calvados, al noroeste de Francia.​ El aparato, que contaba con un motor Antoinette que proporcionaba 24 CV con dos rotores de rotación inversa ubicados a ambos lados del aparato, logró elevarse unos 30 cm por encima del suelo durante 20 segundos.2​3​ Ese mismo día realizó otro intento, consiguiendo elevarse la máquina a una altura de metro y medio, con Paul Cornu y su hermano Jaques como pasajeros. Sin embargo, el proyecto fue abandonado después de algunos vuelos, al comprobar que el aparato era difícil de controlar. Paul Cornu falleció el 6 de junio de 1944 bajo los escombros de su casa, que fue destruida en el transcurso de los bombardeos precursores del desembarco de Normandía por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial.

1940: Disney estrena Fantasía.

1945: en Francia, la Asamblea Constituyente proclama unánimemente a Charles De Gaulle como jefe del Gobierno provisional francés.

1947: en la Unión Soviética se completa el desarrollo del AK-47, uno de los primeros rifles de asalto.

1971: en Marte entra en órbita la sonda estadounidense Mariner 9

1985: en Colombia erupciona el volcán Nevado del Ruiz y derrite un glaciar, generando un lahar (alud volcánico de barro) que sepulta la población de Armero. La tragedia de Armero deja 23 000 muertos.

2009: tras el impacto de la sonda LCROSS, la NASA anuncia el descubrimiento de «significativas cantidades» de agua en la Luna.

Nacimientos

354: San Agustín, filósofo religioso númida (f. 430).

1915: Miguel Aceves Mejía, cantante y actor mexicano (f. 2006).

1938: Jean Seberg, actriz estadounidense (f. 1979).

1953: Andrés Manuel López Obrador, político y escritor mexicano, presidente de México desde 2018.

1954: Scott McNealy, empresario estadounidense, cofundador de Sun Microsystems.

1955: Whoopi Goldberg (Caryn Elaine Johnson), actriz estadounidense. Nació en Nueva York, Estados Unidos. Más conocida por su seudónimo Whoopi Goldberg, es una actriz, comediante, productora, guionista, presentadora de televisión, cantante y escritora estadounidense. También ha dedicado parte de su vida al activismo político. Su primer trabajo relevante fue como protagonista del espectáculo unipersonal Whoopi Goldberg (1984-85), presentado en Broadway. Sus trabajos más notables los realizó en las películas The Color Purple (1985), Ghost (1990), Sister Act (1992), Sister Act 2 (1993), El rey león (1994), The Associate (1996) y Girl, Interrupted (1999). Por su interpretación de Celie Johnson en The Color Purple, dirigida por Steven Spielberg, Goldberg ganó el Globo de oro a la mejor actriz de drama en 1986 y el premio Image en la categoría de mejor actriz en 1988; también estuvo nominada para el Óscar en 1986. Whoopi Goldberg es una de las pocas personas en el mundo en ganar los cuatro premios más importantes de la industria del entretenimiento de los Estados Unidos EGOT (Emmy, Grammy, Óscar y Tony). Desde el 4 de septiembre de 2007, la actriz presenta junto a Barbara Walters el programa matutino de entrevistas The View en la cadena estadounidense ABC.

1969: Gerard Butler, actor y cantante británico.

1991: Matt Bennett, actor estadounidense.

Fallecimientos

1954: Paul Ludwig Ewald von Kleist, militar alemán (n. 1881).

1974: Vittorio de Sica, actor, guionista y cineasta italiano-francés (n. 1901).

2018: Lucho Gatica (90), cantante de boleros y actor chileno. Nació el 11 de agosto de 1928 en Rancagua, Chile. Su hermano Arturo, 10 años mayor y que ya había iniciado una carrera musical le apoyó en sus inicios. Lucho estudió en el Instituto O’Higgins de Rancagua, y en 1941 empezó a cantar en la radio de Rancagua, a dúo con su hermano, a los trece años. En 1943, grabó su primer disco: Negra del alma, acompañado por las guitarras de dos amigos: Antonio Muñoz y Ernesto Rossón. Abandonó sus estudios como técnico dental para dedicarse al canto y en 1949 graba a dúo con Arturo un disco para Emi Odeón, con canciones criollas. Posteriormente editó «En nosotros» y «Amor, qué malo eres» que fueron un éxito de ventas. Siguió grabando acompañado por el Trío Los Peregrinos «Sinceridad» y «Contigo en la distancia» que le dieron éxito internacional. En la década de 1950 fue coronado como «el rey del bolero» por su renovador estilo interpretativo. En 1957, se radica en México, donde lanzó «No me platiques», «Tu me acostumbraste» y «Voy a apagar la luz». Se le otorgó una estrella (la número 2354) del Paseo de la Fama de Hollywood el 25 de enero de 2008, siendo el segundo chileno en recibir tal reconocimiento. Falleció en Ciudad de México a los noventa años el 13 de noviembre de 2018, dejando una carrera de setenta años con quince películas y trece álbumes de estudio, el último en 2013, titulado «Historia de un amor. El Gobierno decretó un día de duelo oficial por la muerte del artista.