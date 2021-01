Un día en la Historia: esto aconteció un 10 de enero de…

1847: la ciudad de Los Ángeles es ocupada por segunda y definitiva vez por las fuerzas estadounidenses comandadas por Robert F. Stockton y Stephen Kearny durante la guerra mexicano-estadounidense, quedando así anexada a Estados Unidos.

1949: RCA introduce los discos de 45 RPM. En esta fecha la empresa Radio Corporation of America (RCA) introduce un nuevo formato musical llamado el «single», el disco de 45 RPM (45 revoluciones por minuto) de 7” de diámetro que ofrece sólo hasta ocho minutos de sonido por lado. El disco de 45 RPM (al igual que el 33 RPM) son hechos de plástico de vinilo, material flexible y muy resistente al uso aunque eran más propensas a rayarse. El disco de 45 RPM tenian el agujero más grande que el de 33 RPM, esto era para obligar al usuario a comprar un nuevo tocadisco aunque salieron luego adaptaciones. Incluso al final lanzaron discos de 45 RPM con agujero del mismo tamaño que el de 33 RPM. El formato, junto con los de 33 RPM sustituirán a los populares discos de 78 RPM que eran el estándar hasta ese momento. Estos discos eran bastante más gruesos y pesados y solían tocarse en vitrolas. Con la aparición de los discos “single”, la música popular tuvo gran avance ya que los artistas podían sacar a la venta de a dos temas en lugar de tener que grabar 12 o 14 para editar un LP. Los discos de vinilo se conservan y escuchan hasta el día de hoy por su alta fidelidad de sonido.

1968: el módulo de aterrizaje lunar estadounidense Surveyor 7 aterriza en la Luna.

1978: en Managua (Nicaragua) la dictadura somocista asesina al periodista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, director y propietario del diario opositor nicaragüense La Prensa.

1981: en El Salvador comienza la guerra civil con la ofensiva lanzada por la guerrilla del FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional).

1985: en Nicaragua, Daniel Ortega toma posesión de la presidencia.

2007: en Nicaragua, Daniel Ortega toma posesión de la presidencia por segunda vez.

2012: en Nicaragua, Daniel Ortega toma posesión de la presidencia por tercera vez.

2013: en Venezuela, el presidente Hugo Chávez ―que fue reelecto el 7 de octubre de 2012― no puede tomar cargo de su segundo mandato por complicaciones de salud.

Nacimientos:

1939: Scott McKenzie, cantante estadounidense (f. 2012).

1939: Sal Mineo, actor estadounidense (f. 1976).

1944: Frank Sinatra Jr., cantante estadounidense (f. 2016).

1945: Rod Stewart, cantante y músico escocés. Nació en Londres. Es un músico, compositor y productor británico de rock, conocido mundialmente por haber sido vocalista en las bandas The Jeff Beck Group y Faces, como también por su exitosa y extensa carrera como solista. Ha sido considerado como uno de los grandes cantantes de la historia del rock. También ha ganado decenas de premios y condecoraciones por su contribución a la música, entre ellos un Premio Brit, un Premio Grammy y un reconocimiento como fundador de la ASCAP. Por otra parte, ha sido incluido dos veces en el Salón de la Fama del Rock; la primera en 1994 como solista y la otra en 2012 como miembro de Faces, y a su vez ingresó en el Salón de la Fama del Reino Unido en 2006. En el ámbito personal se ha casado en tres ocasiones y es padre de ocho hijos. También en 2000 se le diagnosticó cáncer de tiroides, que lo obligó a operarse de la garganta con éxito y sin perjudicar su voz. Desde ese entonces colabora en la fundación The City of Hope la cual trata de encontrar la cura a cualquier tipo de cáncer pero principalmente a los que afectan a los niños. Por otro lado, sus ventas oscilan entre los 100 y los 200 millones de copias en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los intérpretes solistas más exitosos del mundo. Poco antes de fallecer, el vocalista James Brown dijo de Stewart que es el mejor cantante de white soul de cuantos han existido.

1949: George Foreman, boxeador estadounidense.

1953: Pat Benatar, cantante estadounidense.

1973: Félix Trinidad, boxeador puertorriqueño.

Fallecimientos:

1 a. C.: Herodes el Grande, rey judío.2​

1917: Buffalo Bill, showman estadounidense. William Frederick «Buffalo Bill» Cody nació cerca de Le Claire, Condado de Scott, Iowa; el 26 de febrero de 1846 – falleció en Denver, Colorado. Fue un explorador estadounidense, cazador de bisontes y empresario de espectáculos. Vivió durante varios años en la ciudad de su padre, Toronto, en Canadá, antes de regresar con toda su familia al Territorio de Kansas. Comenzó a trabajar a la edad de once años y a los catorce fue uno de los jinetes del efímero pero legendario servicio de correo Pony Express. Durante la Guerra de Secesión sirvió como soldado en el ejército de la Unión desde 1863 hasta el fin del conflicto en 1865. Después sirvió como explorador civil para el ejército estadounidense durante las Guerras Indias, en el transcurso de las cuales fue galardonado con la prestigiosa Medalla de Honor en 1872. Es recordado porque fue una de las figuras más pintorescas del Viejo Oeste, imagen que se labró desde muy joven. Ganó fama principalmente por los espectáculos que organizó sobre temas del lejano oeste, con números de cowboys y actuaciones inspiradas en el mundo fronterizo y las Guerras Indias. Fundó en 1883 su espectáculo ambulante, Buffalo Bill’s Wild West, con el que recorrió Estados Unidos y Europa. Buffalo Bill murió a consecuencia de una enfermedad renal. Falleció rodeado de familiares y amigos, en la casa de su hermana en Denver.