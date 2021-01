1 a. C.: en Palestina se registra un eclipse lunar. Según el historiador Flavio Josefo, el rey Herodes murió al día siguiente.

1431: en Ruan (Francia) ―base del gobierno de ocupación inglés― comienzan las investigaciones para el juicio contra Juana de Arco.

1788: en Estados Unidos, Connecticut es el quinto Estado admitido.

1806: en Londres, el almirante Lord Nelson recibe un funeral de Estado y es enterrado en la catedral de Saint Paul.

1894: Lexington (Massachusetts) la empresa New England Telephone and Telegraph instala el primer teléfono operado con batería.

1909: Ernest Shackleton, al conducir la Expedición Nimrod al Polo Sur, planta la bandera británica a 97 millas náuticas (180 km; 112 mi) del Polo Sur.

1954: en Nueva York IBM presenta la primera calculadora de circuitos integrados o cerebro electrónico. Luego de siglos en que el hombre buscaba cómo mecanizar los cálculos aritméticos más básicos, como la suma, la resta, la multiplicación y la división de cifras, con aparatos como el ábaco chino, durante el siglo XX, al entrar en juego la electricidad, fue que la ciencia comenzó a construir máquinas capaces de realizar estas operaciones en forma mecanizada. El segundo desafío era que lo hicieran mucho más rápido que la mente humana y sobre miles de cifras. El desarrollo paralelo de la electrónica y la creación de los primeros computadores tipo mainframe en la década de 1940 que utilizaban tubos de vacío y más tarde, transistores, permitió la creación de las calculadoras electrónicas. En 1954, IBM presentó una gran calculadora basada en transistores, y en 1957 lanzó la primera calculadora comercial completamente electrónica, llamada IBM 608. Este equipo, sin embargo, tenía el problema que debía almacenarse en distintos gabinetes y costaba alrededor de US$80.000.

1984: en Panamá, firman un anteproyecto de paz para Centroamérica los representantes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, con la intercesión de los países del Grupo de Contadora.

1999: en Estados Unidos se patenta el PageRank, una familia de algoritmos que es la base fundamental del software de Google.

2007: en Estados Unidos, Steve Jobs (director ejecutivo de Apple) anuncia el lanzamiento del iPhone, durante su charla en la Macworld.

Nacimientos:

1902: Josemaría Escrivá, sacerdote español, fundador del Opus Dei (f. 1975).

1908: Simone de Beauvoir, escritora francesa (f. 1986).

1913: Richard Nixon, presidente estadounidense (f. 1994).

1928: Domenico Modugno, cantante y actor italiano (f. 1994).

1941: Joan Baez, cantante estadounidense.

1944: Jimmy Page, guitarrista británico, de la banda Led Zeppelin. James Patrick «Jimmy» Page nació en Heston, Middlesex, Inglaterra. Es un músico multiinstrumentista y un virtuoso guitarrista de rock clásico británico; fundador del grupo Led Zeppelin desde 1968 hasta su disolución en 1980, considerado uno de los más grandes, influyentes y versátiles músicos y guitarristas de todos los tiempos. Ha sido músico de sesión y guitarrista de Led Zeppelin, banda con la que vendió más de trescientos millones de discos, y The Firm. Además, ha colaborado, en calidad de músico de sesión, con multitud de formaciones y autores, entre los que destacan The Rolling Stones, The Who, The Kinks, Eric Clapton o Jeff Beck. Grabó álbumes con artistas como David Coverdale, Roy Harper o Joe Cocker. Está posicionado en el segundo lugar entre los mejores guitarristas de todos los tiempos por la Gibson Guitar Corporation.3​ Por su parte, la revista Rolling Stone lo ubicó en el tercer puesto.4​ Su solo de guitarra en Stairway to heaven esta considerado como el mejor en la historia del rock para Rolling Stone5​ y Guitar World. Ganador de dos Premios Grammy,7​ Page tiene el honor de haber sido incluido dos veces al Salón de la Fama del Rock and roll. En 1992 lo hizo como miembro de los Yardbirds, mientras que en 1995 lo hizo con Led Zeppelin. En 2005, fue galardonado como miembro de la Orden del Imperio Británico por su labor de caridad en ayuda de las personas más desfavorecidas de Brasil.

1959: Rigoberta Menchú, política guatemalteca, premio nobel de la paz en 1992.

1967: Claudio Caniggia, futbolista argentino.

1978: A. J. McLean, cantante estadounidense, de la banda Backstreet Boys.

Fallecimientos:

1324: Marco Polo, comerciante y explorador veneciano (n. 1254).

1873: Napoleón III, militar francés, emperador entre 1852 y 1870 (n. 1808).