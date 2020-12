1531: en el Cerro del Tepeyac (cerca de la actual Ciudad de México), el indígena Juan Diego Cuauhtlatoatzin afirma que se le apareció la Virgen de Guadalupe. El sábado 9 de diciembre de 1531, Juan Diego se encaminaba hacia ahí y al pasar por el cerro del Tepeyac oyó un canto que no era de esta tierra. Se detuvo a gozar de él y cuando miró arriba vio un sol resplandeciente y en medio a una señora en actitud de oración (1a aparición), él fue a saludarla y ella le dijo que era su deseo que le labrase un templo en ese llano y le encomendó también que le comunicara ese deseo al señor obispo. El obispo no lo tomó en serio y le pidió que volviese otra vez al lugar a ver si sus ojos no lo habían traicionado. Regresó desconsolado Juan Diego y la Santísima Virgen se le apareció otras dos veces, pero el obispo siempre le pedía una señal. El lunes, día de la cuarta cita, iba por ahí, ese día 12 de diciembre, cuando al pasar de nuevo por el Tepeyac se le volvió a aparecer la Virgen (4ta aparición) y le preguntó qué le pasaba. El le contó que su tío estaba moribundo y ella le dijo que no se preocupara porque su tío ya estaba sano, después le pidió que subiera al cerro a recoger unas flores. Ya con ellas en su túnica, la Santísima Virgen dijo que las llevara donde el señor obispo pero que no desplegase su túnica ni lo mostrara a nadie más. Así lo hizo Juan Diego. Después de conseguir entrar en el obispado, le dijo a Zumárraga, el obispo, que ahí le llevaba la prueba que le había pedido. En ese momento soltó su túnica y apareció en él pintada “como por los ángeles”, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Poco tiempo después, inició la construcción del primer templo dedicado a la Virgen Morena, en el barrio hoy conocido como La Villa. Por su parte, Juan Diego ha sido elevado a santo por la iglesia católica (en 2002).

1811: en Tunja (Colombia) se proclama la República de Tunja y se promulga la primera constitución de Colombia.

1851: en Montreal (Canadá) se establece la primera asociación YMCA.

1966: en Londres se publica el álbum A Quick One de la banda británica The Who.

1968: en San Francisco, fue presentado oficialmente el mouse.

1985: en Argentina se dicta la sentencia del Juicio a las Juntas, condenando a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión.

1990: en Polonia, Lech Wałęsa se convierte en presidente.

1991: la Unión Soviética queda disuelta oficialmente.

2018: River Plate vence al Boca Juniors 3 a 1 en la denominada «Final Historica» por la Copa Libertadores 2018 jugada en el Estadio Santiago Bernabeu en Madrid

Nacimientos:

1579: Martín de Porres, religioso y santo dominico peruano (f. 1639).

1916: Kirk Douglas, actor estadounidense.

1928: Dick Van Patten, actor estadounidense (f. 2015).

1929: John Cassavetes, cineasta estadounidense (f. 1989).

1941: Beau Bridges, actor estadounidense.

1953: John Malkovich, actor y cineasta estadounidense.