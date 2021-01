1537: en Perú se crea la diócesis de Cuzco, la primera de América del Sur.

1856: en California (Estados Unidos) el Dr. John Veatch descubre el bórax.

1889: el Dr. Herman Hollerith patenta una máquina de calcular con tabuladores. Herman Hollerith (1860-1929) había desarrollado un sistema de tarjetas perforadas eléctricas y basado en la lógica de Boole, aplicándolo a una máquina tabuladora de su invención. La máquina de Hollerith se usó para tabular el censo de aquel año en los Estados Unidos, durante el proceso total no más de dos años y medio. La máquina tenía un lector de tarjetas, un contador, un clasificador y un tabulador creado por el mismo. Así, en 1896, Hollerith crea la Tabulating Machine Company, con la que pretendía comercializar su máquina. La fusión de esta empresa con otras tres (International Time Recording Company, la Computing Scale Corporation, y la Bundy Manufacturing Company), dio lugar, en 1924, a la International Business Machines Corporation (IBM).

1929: en Nicaragua, termina la invasión estadounidense y las fuerzas de ocupación son repatriadas.

1958: en Estados Unidos, el niño Bobby Fischer, de 14 años, gana el Campeonato Nacional de Ajedrez.

1958: Charles de Gaulle es electo presidente de Francia

1959: en Cuba, Fidel Castro entra en La Habana con sus tropas, consolidando el triunfo de la Revolución cubana.

1979: en Montevideo (Uruguay), Argentina y Chile firman, ante el enviado papal cardenal Antonio Samoré, un acuerdo por el que solicitan la mediación del Vaticano.

2016: el cártel de narcotráfico Chapo Guzmán es recapturado en la ciudad mexicana de Los Mochis, Sinaloa después de su fuga de la cárcel en verano de 2015.

Nacimientos:

1894: Maximiliano Kolbe, fraile franciscano y santo polaco (f. 1941).

1935: Elvis Presley, cantante estadounidense de rock (f. 1977).

1937: Shirley Bassey, cantante británica.

1939: Carolina Herrera, diseñadora de modas venezolana.

1942: Stephen Hawking, físico y cosmólogo británico. Nació en Oxford – falleció en Cambridge, el 14 de marzo de 2018. Fue un físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico. Sus trabajos más importantes consistieron en aportar, junto con Roger Penrose, teoremas respecto a las singularidades espaciotemporales en el marco de la relatividad general y la predicción teórica de que los agujeros negros emitirían radiación,​ lo que se conoce hoy en día como radiación de Hawking (o a veces radiación Bekenstein-Hawking). Una de las principales características de su personalidad fue su contribución al debate científico, a veces apostando públicamente con otros científicos. El caso más conocido es su participación en la discusión sobre la conservación de la información en los agujeros negros. Era miembro de la Real Sociedad de Londres, de la Academia Pontificia de las Ciencias y de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Fue titular de la Cátedra Lucasiana de Matemáticas (Lucasian Chair of Mathematics) de la Universidad de Cambridge desde 1979 hasta su jubilación en 2009. Entre las numerosas distinciones que le fueron concedidas, recibió doce doctorados honoris causa y fue galardonado con la Orden del Imperio Británico (grado CBE) en 1982, el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1989, la Medalla Copley en 2006, la Medalla de la Libertad en 2009​ y el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en 2015.

1947: David Bowie, cantante, compositor y actor británico (f. 2016).

1983: Kim Jong-un, líder norcoreano.

Fallecimientos:

1324: Marco Polo, explorador italiano (n. 1254).

1642: Galileo Galilei, matemático, físico, astrónomo, inventor e intelectual italiano (n. 1564).

1990: Terry-Thomas, actor y comediante británico (n. 1911).

1995: Carlos Monzón, boxeador argentino. Carlos Roque Monzón nació en San Javier, el 7 de agosto de 1942 – falleció en Los Cerrillos. Fue un boxeador que también se desempeñó ocasionalmente como actor de cine, considerado por muchos especialistas como el máximo representante del boxeo argentino y uno de los mejores de la historia universal de esa práctica, además de uno de los mejores deportistas argentinos de toda la historia.​ Alcanzó el título de campeón mundial de la categoría mediano a fines de 1970 y lo retuvo hasta su retiro, en 1977. En el ranking libra por libra de todos los tiempos del sitio web Boxec fue ubicado en la posición 7.​ La revista The Ring lo ubicó en el número 11 de la lista de los mejores boxeadores históricos libra por libra.​ En 1990 fue incorporado al Salón Internacional de la Fama del Boxeo. El 14 de febrero de 1988, cometió el femicidio de su expareja, Alicia Muñiz, hecho por el que fue juzgado y condenado a once años de prisión por homicidio simple, dado que, por ese entonces, no existía un tratamiento especial para ese tipo de delitos. Falleció en 1995, en un accidente automovilístico, en una salida transitoria que había obtenido en el marco de su condena.