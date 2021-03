1876: en Estados Unidos, Alexander Graham Bell patenta el teléfono, basado en diseños del italiano Antonio Meucci (residente en Nueva York).​

1912: Roald Amundsen anuncia el descubrimiento del polo sur. Roald Amundsen y Robert Falcon Scott, en medio de un gran eco mediático, se enzarzaron en un trepidante duelo a la conquista del polo Sur bajo las banderas de Noruega y Reino Unido, respectivamente. En octubre de 1911, y con pocos días de diferencia entre sí, las expediciones de Amundsen y de Scott se pusieron en marcha. Roald Amundsen consiguió ser el primer hombre en alcanzar el Polo Sur, el 14 de diciembre de 1911. Lo logró 34 jornadas antes que Scott y fue el primero en anunciarlo. Desde esa fecha, muchos países han reclamado territorio en el llamado continente helado y ha sido el Reino Unido el poder que ha asignado estos territorios a los países, desde después de terminada la Primera Guerra Mundial.

1967: en Estados Unidos, el sindicalista Jimmy Hoffa empieza su sentencia de ocho años por intentar sobornar a un jurado.

2010: en Los Ángeles (California), la cineasta Kathryn Bigelow gana el premio Óscar a la mejor dirección por la película The Hurt Locker, convirtiéndose en la primera mujer de la historia que gana un Óscar en esa categoría.

2019: en Venezuela sucede un megaapagón en las turbinas del embalse de Guri dejando al país sin luz por 4 días

Nacimientos:

1788: Antoine César Becquerel, físico francés (f. 1878).

1792: John Herschel, astrónomo y matemático británico (f. 1871).

1875: Maurice Ravel, compositor y pianista francés (f. 1937).

1904: Reinhard Heydrich, (f. 1942), ​fue un General nazi del alto mando alemán quien desempeñó cargos superiores en los organismos de seguridad y espionaje germanos durante la Segunda Guerra Mundial. Fue uno de los más relevantes diseñadores y ejecutores del Holocausto. Trabajó en diversos cargos dentro de las fuerzas armadas alemanas, dentro de los cuales logró la triste fama de

convertirse en el segundo jefe de las SS, bajo el mando de Henrich Himler. Fue el creador del concepto de la llamada “solución Final”, que buscaba la eliminación total de todos los judíos que capturara el III Reich, para lo cual congregó a la elite del partido nazi para crear métodos de exterminio más “eficientes”. Su ayudante principal fue Adolf Eichmann. Fue gravemente herido en un atentado de la resistencia polaca, cuando era gobernador en Varsovia. Las heridas el causarían la muerte semanas después.

1927: James Broderick, actor estadounidense (f. 1982).

Fallecimientos:

322 a. C.: Aristóteles (n. 384 a. C.). Fue un filósofo, polímata y científico nacido en la ciudad de Estagira, al norte de Antigua Grecia. Es considerado junto a Platón, el padre de la filosofía occidental. Sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de dos milenios.1​2​4​ Fue discípulo de Platón y de otros pensadores, como Eudoxo de Cnido, durante los veinte años que estuvo en la Academia de Atenas.5​ Fue maestro de Alejandro Magno en el Reino de Macedonia durante casi 5 años.5​ En la última etapa de su vida fundó el Liceo en Atenas, donde enseñó hasta un año antes de su muerte. Aristóteles escribió cerca de 200 obras (de los cuales solo se han conservado 31, ninguna de ellas destinada a la publicación) sobre una enorme variedad de temas, entre ellos: lógica, metafísica, filosofía de la ciencia, ética, filosofía política, estética, retórica, física, astronomía y biología.1​ Aristóteles transformó muchas, si no todas, las áreas del conocimiento que abordó. Es reconocido como el padre fundador de la lógica y de la biología.

1274: Tomás de Aquino, escritor, filósofo y teólogo italiano (n. 1225).

1999: Stanley Kubrick, cineasta estadounidense (n. 1928).

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0