1833: en Estados Unidos, el inventor Samuel Morse presenta en público el telégrafo eléctrico.

1941: el general alemán Erwin Rommel es nombrado jefe del Afrika Korps (tropas acorazadas alemanas destinadas a operar en el norte de África). Las tropas británicas y australianas entran en Bengasi (Libia).

1958: en Liverpool (Inglaterra), el músico Paul McCartney le presenta a John Lennon al que sería el primera guitarra de Los Beatles, George Harrison.

1983: en Bolivia, la policía detiene al genocida nazi Klaus Barbie, que será trasladado al fuerte de Montcluc (Francia) para ser juzgado como autor de los crímenes cometidos por fuerzas alemanas bajo su mando en la Segunda Guerra Mundial.

2002: en la Clínica Universitaria de Navarra (España), un equipo médico realiza el primer implante de células madre en ese país para regenerar un corazón infartado.

2018: se lanza el primer vuelo de prueba del Falcon Heavy de Spacex, con un vehículo Tesla Roadster en su interior, conduciendolo al espacio, posterior se logra la hazaña de aterrizar los booster del cohete, haciéndolo reutilizable. Heavy, de 23 pisos de altura, que lanzó un Tesla rojo al espacio en su primer vuelo de prueba en 2018, despegó desde el Centro Espacial Kennedy de Florida con su primera carga para un cliente. Después de llevar la carga útil al espacio, el cohete central regresó para un aterrizaje exitoso en la plataforma de SpaceX a 645 kilómetros de la costa de Florida. En la misión de prueba de 2018, el impulsor principal de Heavy no pudo aterrizar en la plataforma y se estrelló en el Océano Atlántico. La Fuerza Aérea de Estados Unidos seleccionó a SpaceX en 2018 para lanzar un satélite militar de 130 millones de dólares y en febrero agregó tres misiones más en un contrato de 297 millones de dólares. Falcon Heavy transportó un satélite de comunicaciones para la firma de telecomunicaciones Arabsat, con sede en Arabia Saudita, que ofrecerá servicios de internet y televisión a través de África, Europa y Oriente Medio.

Nacimientos:

1903: Claudio Arrau, pianista chileno (f. 1991).

1911: Ronald Reagan, político y presidente estadounidense entre 1981 y 1989 (f. 2004).

1912: Eva Braun, personalidad alemana, esposa de Adolf Hitler (f. 1945).

1917: Zsa Zsa Gabor, actriz húngaraestadounidense (f. 2016).

1945: Bob Marley, músico, guitarrista y compositor jamaicano (f. 1981).

1950: Natalie Cole, cantante estadounidense (f. 2015).

1966: Rick Astley, cantante británico. Richard Paul Astley, más conocido como Rick Astley nació en Newton-le-Willows, Lancashire, Inglaterra. Es un cantante británico de música pop, alcanzó su mayor éxito a finales de la década de 1980. Su mayor éxito fue la canción «Never Gonna Give You Up». Su primer sencillo fue la poco conocida «When You Gonna», pero su primer éxito fue «Never Gonna Give You Up», de 1987, el cual se convirtió en un éxito inmediato y llegó a ser el sencillo más vendido en el Reino Unido ese año. El álbum Whenever You Need Somebody que contenía la canción también llegó al número uno en Canadá y el 12 de marzo de 1988 llegó al número uno de las listas norteamericanas junto con un segundo número uno por la canción «Together Forever». A finales de la década de 1980, Astley se separó de Stock Aitken Waterman y lanzó el álbum Free que tuvo un moderado éxito en especial por el sencillo de 1991 «Cry For Help». El total de ventas de Rick Astley se encuentra cerca de los cuarenta millones de copias incluyendo todos sus álbumes y todos sus singles. Su álbum llamado Body & Soul lanzado en 1993 sin éxito. En 2001 publicó el álbum Keep It Turned On, en el cual se decanta por sonidos más tecno y discotequeros. En 2005 lanzó el álbum Portrait con versiones de canciones clásicas de soul. A principios de 2006, Astley se retira inesperadamente en el último momento de aparecer en el espectáculo de la BBC Just the Two of Us después de haberse comprometido con la serie.

Fallecimientos:

1378: Juana de Borbón, reina consorte francesa (n. 1338).

1916: Rubén Darío, poeta, periodista y diplomático nicaragüense (n. 1867).

1952: Jorge VI (n. 1895). Rey de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (1936-1952) y emperador de la India (1936-1947). Hijo de Jorge V, en 1913 ingresó en el ejército, en el que permaneció hasta 1919, fecha en que inició sus estudios en el Trinity College de Cambridge. En abril de 1923 contrajo matrimonio con Isabel Ángela Bowes-Lyon, unión de la que nacieron la princesa Isabel, futura reina Isabel II, y la princesa Margarita. En 1936, tras la abdicación de su hermano Eduardo VIII, fue coronado rey. Tuvo un papel destacado en la conversión del Imperio Británico en la Commonwealth, organismo al que se sumaron, tras sus respectivas independencias, la India y Pakistán. En 1948 su salud empezó a empeorar; falleció cuatro años más tarde, a poco de someterse a una operación para extirpar un cáncer de pulmón.