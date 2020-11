1879: James Ritty inventa la primera caja registradora.

1899: en Alemania, Sigmund Freud publica La interpretación de los sueños.

1918: en el marco de la Primera Guerra Mundial, el Imperio austrohúngaro se rinde a Italia.

1921: en Alemania, Adolf Hitler crea formalmente los grupos armados SA (Sturmabteilung).

1942: en El Alamein ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial― las tropas de Montgomery vencen a las tropas alemanas de Rommel.

1969: David Bowie publica el álbum Space Oddity bajo el nombre de David Bowie en Inglaterra.

1984: en Nicaragua, el Frente Sandinista gana las primeras elecciones tras el derrocamiento del régimen somocista. En esta fecha se celebraron elecciones, no exentas de polémica por parte de contrarrevolución y con el boicot de algunos partidos de la oposición, en las que el candidato del FSLN, Daniel Ortega, obtuvo el 67% de los votos y el FSLN fue el partido mayoritario en el Parlamento con 61 escaños de un total de 96. Estás elecciones legitimaron, a la vista de muchos países extranjeros, al gobierno sandinista, pero no lograron detener la agresión de la contra. De los 1.551.597 ciudadanos con derecho a voto censados en julio de ese mismo año votaron 1.170.142 lo que representa el 75,41% los resultados fueron:

Partido Candidato a la presidencia % del voto obtenido

Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) Daniel Ortega Saavedra 66,97%

Partido Conservador Demócrata de Nicaragua (PCD) Clemente Guido 17,04%

Partido Liberal Independiente (PLI) Virgilio Godoy 9,60%

1995: en Tel Aviv (Israel), el extremista judío Yigal Amir asesina al primer ministro Yitzhak Rabin.

2001: se estrena la película Harry potter y la piedra filosofal en Londres, Inglaterra.

2007: se expone, por primera vez en la historia, la momia de Tutankamón en el Valle de los Reyes en Luxor.

Nacimientos

1816: Francisco Bolognesi, militar peruano (f. 1880).

1914: Carlos Castillo Armas, militar y delincuente anticomunista guatemalteco, en 1954 derrocó al presidente constitucional Jacobo Árbenz y fue dictador de su país, hasta que fue asesinado (f. 1957).

1916: Ruth Handler, empresaria estadounidense. Fue la presidenta de juguetes Mattel Inc, es recordada por crear la muñeca más famosa del mundo, Barbie. Nació como Ruth Marianna Mosko en Denver, Colorado. Fue la menor de los diez hijos de Jacob Joseph Mosko e Ida Rubenstein, inmigrantes polacos. En 1938 se casó con su novio de la escuela Elliot Handler. Ruth Handler y su socio Harold «Matt» Matson, crearon una compañía para fabricar marcos y le llamaron «Mattel», la combinación de sus nombres (Matt + El ‘liot’). Luego empezaron a usar trozos de madera del proceso industrial para hacer casas de muñecas. Las casitas de muñecas eran más provechosas que los marcos y decidieron concentrarse en la fabricación de juguetes. La primera gran venta de la compañía fue el Ukelele de juguete. Ruth notaba que su hija Bárbara prefería jugar con muñecas de papel que fueran adultas y no niñas. Cuando viajó a Europa supo de una muñeca alemana, llamada «Lilli», que no era un juguete para niñas; era un obsequio de broma para hombres y se la compró a su hija Bárbara. Cuando le compró la muñeca a su hija, ella era ignorante de su origen para adultos. Cuando llegó a casa, cambió el diseño de la muñeca y la llamó Barbie, por el nombre de su hija Bárbara.

1918: Cameron Mitchell, actor estadounidense (f. 1994).

1919: Martin Balsam, actor estadounidense (f. 1996).

1953: Jacques Villeneuve Sr., piloto de carreras canadiense.

1969: Matthew McConaughey, actor estadounidense.

1972: Luís Figo, futbolista portugués.

Fallecimientos

1698: Rasmus Bartholin, físico y matemático danés (n. 1625).

1847: Felix Mendelssohn Bartholdy, compositor alemán. NBació en Hamburgo, el 3 de febrero de 1809 – falleció en Leipzig. Fue un compositor, director de orquesta y pianista de música romántica alemán, y hermano de la también pianista y compositora Fanny Mendelssohn. En su infancia fue considerado un prodigio musical, pero sus padres no trataron de sacar partido de sus habilidades. De hecho, su padre declinó la oportunidad de que Felix siguiera una carrera musical hasta que quedó claro que tenía la firme intención de dedicarse seriamente a ella. Al temprano éxito en Alemania, le siguió un viaje a través de toda Europa; Mendelssohn fue recibido particularmente bien en Inglaterra como compositor, director y solista, y sus diez visitas allí, durante las que estrenó la mayoría de sus obras, formaron una parte importante de su carrera adulta. Las obras de Mendelssohn incluyen sinfonías, conciertos, oratorios, oberturas, música incidental, música para piano, música para órgano y música de cámara. Sus gustos musicales esencialmente conservadores lo separaron de muchos de sus contemporáneos más aventurados, como Franz Liszt, Richard Wagner o Hector Berlioz. Se ha convertido en uno de los compositores más populares del periodo romántico.