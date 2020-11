1493: en el mar Caribe, Cristóbal Colón arriba a la isla Dominica en su segundo viaje.

1903: Panamá se separa definitivamente de Colombia y nace como estado independiente.

1911: en los Estados Unidos, la marca automotriz Chevrolet ingresa en el mercado, tomándose esta fecha como la de su fundación. Chevrolet es una marca de automóviles y camiones con sede en Detroit, Estados Unidos perteneciente al grupo General Motors. Nació de la alianza de Louis Chevrolet y William Crapo Durant el 3 de noviembre de 1911,​ en los Estados Unidos, fabricando automóviles robustos. Actualmente, Chevrolet incrementó su participación en el mercado mundial a partir de la implementación del nuevo concepto de diseño global llamado GPix o Global Pix, con el cual comenzó a presentar sus primeros vehículos denominados «globales», los cuales comenzaron a ser vendidos en Asia, Europa y América junto a los Estados Unidos. El primer vehículo presentado con esta característica fue el Chevrolet Aveo, presentado en el mercado de China. Más tarde, comenzaron a sucederse nuevas presentaciones, teniendo como protagonistas a los modelos Chevrolet Cruze, Chevrolet Impala y Chevrolet Captiva, quienes compartían rasgos de diseño con el Aveo.

1918: el Imperio austrohúngaro y la Triple Entente firman el armisticio de Padua.

1942: en El Alamein (Egipto) finaliza la Segunda Batalla de El Alamein en la cual, los ejércitos de Erwin Rommel son vencidos por los británicos, y obliga a los Afrika Korps a retirarse de Egipto.

1957: la Unión Soviética pone en órbita el Sputnik 2. Lleva a bordo a la perra Laika (‘ladradora’), que morirá en 5 horas debido al estrés y el sobrecalentamiento de la cápsula. El 29 de enero de 1951, ese país ya había lanzado al espacio (aunque no puesto en órbita) la nave R-1 IIIA-1, que llevaba a los perros Tsygan y Dezik, que sobrevivieron ambos al vuelo.

1964: en los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson es elegido presidente (el primero electo después del asesinato de John Kennedy).

1970: en Chile, el presidente Salvador Allende asume como presidente constitucional. Es el primer presidente marxista que accede al Gobierno a través de elecciones.

1987: El cantautor británico George Michael, lanza al mercado su álbum debut de estudio en solitario titulado Faith.

1998: en los Estados Unidos, la empresa de telecomunicaciones Iridium lanza al mercado el primer servicio de telefonía vía satélite del mundo.

2000: en el espacio comienza a funcionar la Estación Espacial Internacional.

Nacimientos

1900: Adolf Dassler, empresario alemán, fundador de Adidas (f. 1978).

1912: Alfredo Stroessner, dictador paraguayo (f. 2006).

1921: Charles Bronson, actor estadounidense (f. 2003).

1931: Monica Vitti, actriz italiana.

1933: Michael Dukakis, político estadounidense.

1945: Gerd Müller, futbolista alemán.

1948: Lulu, cantante británica.

1949: Larry Holmes, boxeador estadounidense.

1957: Dolph Lundgren, actor sueco. Nacido como Hans Lundgren, en Spånga, Estocolmo, Suecia; conocido como Dolph Lundgren, es un actor sueco, cuya actividad polifacética incluye trabajos en el cine como director, guionista y productor. Además posee el cinturón negro (6 Dan) en karate estilo Kyokushinkai, el cinturón negro (2 Dan) en judo, fue boxeador amateur y tiene formación académica como ingeniero químico. Dolph es famoso por sus películas de acción y artes marciales de Hollywood, y su primer éxito vino cuando interpretó al boxeador soviético Ivan Drago en Rocky IV, en 1985. En 1985, Lundgren hizo su debut de películas en el filme de la serie James Bond A View to a Kill. Entonces ganó a otros 5000 aspirantes para conseguir el papel de Iván Drago, el musculoso oponente de Sylvester Stallone en Rocky IV (1985). Su papel como Ivan Drago fue todo un éxito, a pesar de que al principio fue rechazado para el papel, porque era demasiado alto. Después de Rocky IV se convierte en una estrella de fama debido a su físico y empieza a salir en innumerables revistas posando como modelo, ídolo y símbolo sexual. Luego fue desarrollando otras facetas en el cine, como guionista, director y productor de películas de acción .

Fallecimientos

1639: Martín de Porres, religioso y santo dominico peruano (n. 1579).

1931: Juan Zorrilla San Martín, poeta uruguayo (n. 1855).

2002: Lonnie Donegan, músico británico (n. 1931).

2002: Jonathan Harris, actor estadounidense. Jonathan Harris. Nació el 6 de noviembre de 1914 en El Bronx, Nueva York, en una familia muy pobre formada por sus padres Sam y Jennie Charasuchin, inmigrantes de origen ruso – judío. En su adolescencia trabajó en una farmacia como ayudante por lo que decidió convertirse en farmacéutico aunque las obras de teatro lo harían probar suerte en el plató. Su debut en Broadway fue en 1942 con la obra Heart of the City y durante la Segunda Guerra Mundial actuó en obras en el Pacífico Sur para las tropas norteamericanas. Otras actuaciones en televisión que le siguieron, destacándose las siguientes: el personaje de Charles Dickens en Bonanza y un ladrón de bancos en The Outlaws. También interpretó el papel de Mr. Phillips en The Bill Dana Show (1963-1965). También interpretó el papel del Doctor en el episodio nº 17, Twenty-Two, de la segunda temporada de la serie The Twilight Zone (1959-1964). Sin embargo, el papel con el cual se haría famoso definitivamente fue en la serie Lost in Space (Perdidos en el Espacio). En ella Harris interpretó a un malvado y cobarde Dr. Smith, quien siempre discutía con el robot de la serie. El personaje, en vez de ser percibido como siniestro, se hizo querido por el público televisivo; también se hizo famoso por los sarcásticos insultos hacia el robot como “tú, santimonio cerebro de chatarra”. A pesar del éxito logrado, Harris quedó encasillado en su personaje del cual nunca pudo librarse.