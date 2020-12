1798: en España se comienza a inocular la vacuna antivariólica.

1836: en España, las Cortes acuerdan negociar el reconocimiento de la independencia de los nuevos Estados de América.

1910: en el Salón del Automóvil de París (Francia), Georges Claude muestra por primera vez las luces de neón.

1967: en Sudáfrica, el equipo del cirujano Christian Barnard realiza el primer trasplante de corazón de la historia, en la Universidad de Ciudad de El Cabo. Ante tal acontecimiento la opinión pública internacional se veía sorprendida por una noticia insólita. En el Groote Schuur Hospital de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) el doctor Christiaan Barnard había logrado transplantar por primera vez un corazón humano con éxito. El paciente, de nombre Louis Washkansky, padecía una cardiopatía severa y poco antes se había conseguido la donación de un órgano apto. El padre de la joven Denise Darvall, fallecida a consecuencia de un atropello, no lo dudó y cedió el corazón de su hija para la intervención. Después de nueve horas se abrió una nueva etapa en la medicina que ha dado un rayo de esperanza a miles de personas en el mundo.

1972: en Estados Unidos, la banda de rock Deep Purple comienza a grabar el disco Machine head, uno de los discos más influyentes del rock duro.

1976: en Jamaica, Bob Marley sufre un intento de asesinato. Le disparan dos veces, pero él tocará un recital dos días después.

1984: en Japón se publica el manga (cómic) Dragon Ball.

1989: en Malta, George H. W. Bush y Mijaíl Gorbachov dan por terminada la «guerra fría».

1994: en Japón, Sony lanza su primera videoconsola, la PlayStation, que fue la más exitosa de su generación.

2006: en Venezuela, en las elecciones presidenciales es reelecto Hugo Chávez.

Nacimientos:

1368: Carlos VI, rey francés (f. 1422).

1880: Fedor von Bock, militar alemán (f. 1945).

1891: Carlos Mérida, pintor guatemalteco (f. 1984).

1927: Andy Williams, cantante y actor estadounidese, de la banda The Williams Brothers (f. 2012).

1934: Abimael Guzmán, guerrillero peruano, líder de la banda terrorista Sendero Luminoso.

1948: Ozzy Osbourne, músico británico. John Michael Osbourne nació en Aston, Birmingham; Inglaterra. Es más conocido como Ozzy Osbourne, es un músico y compositor británico, reconocido por haber sido el cantante de la banda de heavy metal Black Sabbath y por su carrera como solista. Participó en la grabación de nueve álbumes de estudio con Black Sabbath,​ de los cuales Paranoid, Master of Reality y Sabbath Bloody Sabbath lograron ventas millonarias y son considerados por la crítica especializada como pioneros y referentes del heavy metal.​ En su carrera en solitario ha publicado álbumes con notable figuración en las listas de éxitos y elogiados por la crítica como Blizzard of Ozz, Diary of a Madman, The Ultimate Sin y No More Tears.​ Durante su carrera ha impulsado la carrera de jóvenes músicos como los guitarristas Randy Rhoads, Jake E. Lee y Zakk Wylde. Conocido como el «padrino» del heavy metal y el «príncipe de las tinieblas»,​ Osbourne aparece en la octava posición de la lista de los mejores vocalistas del metal según la revista Hit Parader.​ Ha sido certificado por la Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos como multiplatino por las ventas de varios de sus álbumes en solitario.​ Las ventas totales de sus discos como solista, sumados a sus producciones con Black Sabbath, alcanzan las 100 millones de copias.​ Como miembro de Black Sabbath fue presentado en el Salón de la Fama del Rock and Roll, al igual que en el Salón de la Fama del Reino Unido como solista y como miembro de la agrupación.​ También posee una estrella en la Calle de las Estrellas de Birmingham y en el Paseo de la Fama de Hollywood.​ En los premios MTV Europe Music Awards de 2014, Osbourne recibió el galardón de Icono Global.​ Con el cambio de siglo, además, adquirió una gran repercusión mediática, especialmente por su aparición en el programa de telerrealidad The Osbournes, emitido por la cadena MTV y basado en el día a día de su familia.

1950: Alberto Juantorena, atleta cubano.

1969: Bill Steer, guitarrista británico, de las bandas Napalm Death y Carcass.

1981: David Villa, futbolista español.

1982: Jackie Chan, actor y cantante hongkonés.