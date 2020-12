Historia para reflexionar: Millie Savage y el ego de los futbolistas

Inglaterra.- Día tras día, la vida nos plantea diferentes escenarios. Momentos de felicidad y desdicha capaces de moldear nuestra personalidad, según las formas que cada quien tiene de afrontar los obstáculos que se le presentan.

Muchas de esas situaciones están condicionadas por el entorno y las personas que lo constituyen. En el caso de un futbolista profesional, ese entorno cambia de forma tan drástica, que no todos están preparados para asimilar cómo el éxito y la fama afectan sus vidas, sacando lo mejor de unos y lo peor de otros.

El ejemplo más reciente que existe, es la anécdota de vida contada por Millie Savage para el diario británico ‘The Sun‘, en la que relata lo vivido en su último año de relación con el defensa central del Manchester City, John Stones.

El Mundial de la desilusión para Savage

Exceptuando el desenlace, la historia de amor protagonizada por Savage y Stones, puede asemejarse al guion de muchos cuentos de hadas. La relación entre la joven inglesa y el futbolista inició durante su adolescencia, concretamente, cuando ella tenía 14 años.

El vínculo de la pareja se fue fortaleciendo con el paso del tiempo, al punto de que Millie tomó la decisión de acompañar a John Stones, cuando el jugador tuvo que mudarse a la ciudad de Liverpool luego de haber fichado por el Everton.

Tiempo después, el talento de Stones lo llevó a ser comprado por el Manchester City de Pep Guardiola, ganando además su sitio entre los convocados por Gareth Southgate, para representar a Inglaterra en el mundial de Rusia. Justamente, ese gran momento que atravesaba el futbolista en 2018 fue lo que cambió todo entre la pareja, según lo manifestado por la propia Savage:

«Antes de la copa del mundo, John era sólo John. Encantador, educado, hablaba con la gente. Éramos como una pareja de ancianos, paseábamos a los perros, no nos gustaba el mundo del espectáculo», inició diciendo Millie.

«Una noche, escuchamos que Rio Ferdinand se había comprometido con Kate Wright. Dije: Es bueno verlo. John sabía que siempre había querido casarme, llevábamos años juntos», mencionó.

Y continuó relatando: «Llegamos a casa y seguimos nuestra rutina normal. más tarde esa noche, le dije: Mira John, sé que te molesta cuando toco el tema del matrimonio, pero tienes que entenderlo desde mi perspectiva. Se negó a contestar y dijo: Mira Millie, he terminado, no estoy feliz y ya no te quiero».

Fue así como la pareja se separó en noviembre de 2018, resultado del drástico cambio de comportamiento que tuvo Stones tras el mundial. Según Savage, el futbolista comenzó a beber alcohol y a involucrarse con mujeres, llegando a engañarla con la ex esteticista de 30 años Olivia Naylor, que ahora vive con Stones en la casa que antiguamente habitaba Millie con la hija de 3 años que tienen en común.

«Los últimos dos años han sido un infierno. No quisiera que nadie pasara por esto, ha sido un idiota», aseguró Millie, dejando una fuerte crítica a los futbolistas:

«Son tratados como dioses y John, después de la copa del mundo, dejó que la fama se le metiera a la cabeza. Para los futbolistas, las reglas de la vida normal se vuelven borrosas. Para ellos somos simples mortales, en realidad, es como cuidar a un niño pequeño que desconoce cómo funciona el mundo real», finalizó.

