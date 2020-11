1493: en el mar Caribe, Cristóbal Colón ―en su segundo viaje― desembarca en una isla que avistó el día anterior. La bautiza San Juan Bautista, pero más tarde será llamada Puerto Rico.

1802: llegan a la Honduras británica (actual Belice) los primeros miembros de la etnia garífuna.

1819: en Madrid se inaugura el Museo del Prado, bajo la dirección del José Gabriel de Silva-Bazán y Waldstein, marqués de Santa Cruz de Mudela.

1909: en el campo militar de Châlons (Francia) el aviador Hubert Latham consigue la plusmarca de altura al volar a 410 metros.

1916: Samuel Goldwyn y Edgar Selwyn establecen la empresa cinematográfica Goldwyn Pictures.

1931: Adolf Windaus hace público que ha sido posible la fabricación de la vitamina D1 en forma de cristales puros.

1942: en la batalla de Stalingrado ―durante la Segunda Guerra Mundial― las fuerzas soviéticas del general Georgui Zhukov comienzan la ofensiva rusa en el Volga. Luego de cerca de tres meses de asedio de la Wermacht sobre la ciudad de Stalingrado, comandada por el mariscal de campo Von Paulus, y en circunstancias de que la ciudad se encontraba al borde de capitular, lo que habría generado una inmensa derrota estratégica para la Unión Soviética, el único flanco que habían descuidado los alemanes era el lecho del río Volga, pensando que nadie podría llegar a la ciudad a través de él. Y fue justamente a través de este río que las tropas de apoyo rusas llegaron a la ciudad, causando un gran desbalance de fuerzas, ya que los alemanes estaban agotados y con pocas municiones y pertrechos y las tropas de Zhukov llegaban bien apertrechadas y con mucho brío para el combate. Además, las tropas rusas crearon un cerco que atrapó a los alemanes sin poder ni siquiera replegarse. Ante la imposibilidad de triunfar, Von Paulus desobedeció las órdenes de Hitler y se rindió. 110,000 soldados alemanes fueron tomados prisioneros, de los cuales solo unos 5,000 lograron volver a Alemania. El resto murió en los campos de trabajo de Siberia. La batalla de Stalingrado fue el comienzo del colapso de las tropas nazis frente al ejército rojo de Stalin.

1969: en la Luna, los astronautas del Apolo 12 Pete Conrad y Alan Bean aterrizan en el Oceanus Procellarum (Océano de las Tormentas) y se convierten en el tercer y cuarto humano en caminar por la Luna.

1969: en el estadio Maracaná de Río de Janeiro (Brasil), Pelé marca su milésimo gol.

1998: el cuadro de Vincent van Gogh Portrait de l’artistae sans barbe (‘retrato del artista sin barba’) se vende en una subasta por 71.5 millones de dólares estadounidenses.

Nacimientos

1805: Ferdinand de Lesseps, ingeniero y diplomático francés, que hizo construir el canal de Suez (f. 1894).

1888: José Raúl Capablanca, ajedrecista y teólogo cubano (f. 1942).

1917: Indira Gandhi, política y primera ministra india (f. 1984).

1933: Larry King, periodista estadounidense.

1938: Ted Turner, empresario estadounidense.

1939: Brenda Vaccaro, actriz estadounidense.

1942: Calvin Klein, diseñador de moda estadounidense.

1954: Kathleen Quinlan, actriz estadounidense.

1962: Jodie Foster, actriz, cineasta y productora estadounidense. Alicia Christian Foster (Los Ángeles, California, 19 de noviembre de 1962), más conocida como Jodie Foster, es una actriz de cine y directora de cine estadounidense. Jodie nació como la hija más joven de Evelyn Ella «Brandy» (née Almond) y Lucius Fisher Foster III. Su padre provenía de una familia rica de Chicago, cuyos antepasados incluyeron a John Alden, que había llegado a Norteamérica en el Mayflower en 1620. A lo largo de su carrera ha ganado dos Globos de Oro y dos Óscar. Estudió en el exclusivo colegio «Liceo Francés de Los Ángeles», y después en la Universidad de Yale, donde en el año 1985 se graduó Magna cum laude en Literatura. Jodie Foster recibió el Premio Cecil B. DeMille por toda su carrera en los Globos de Oro 2013. Está considerada como una de las más grandes actrices de su generación y su interpretación en películas dramáticas, en particular en Taxi Driver y The Silence of the Lambs son consideradas icónicas, aunque también incurrió ocasionalmente en la comedia (Maverick).

1965: Paul Weitz, actor, cineasta, productor, guionista y dramaturgo estad ounidense.

1976: Jack Dorsey, empresario estadounidense, cofundador de la red social Twitter.