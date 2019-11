HISTORIA con MÚSICA: The Beatles y la década que cambió al mundo (PARTE 29)

Qué tal amigos de Tiempo Digital. Estamos revisando los inicios del año 1969, con muchas historias que contarles. Vamos a ello…

¿OTRA IDEA LOCA DE PAUL?

Paul era el único Beatle que quería seguir adelante con proyectos de grupo. Aún cuestionaba el hecho de haber dejado las giras y conciertos en vivo, cosa que molestaba a los demás. John le decía frecuentemente, ‘Cuántas más chicas quieres conquistar para darte cuenta de que hemos crecido, Paul?

Para el proyecto ‘Let It Be’ se le ocurrió que hicieran alguna actuación que causara polémica y escándalo. Propuso que se instalaran a tocar en plena pista del aeropuerto Heathrow de Londres o cosas así. Los demás solo lo miraban sin interés y trataban de desanimarlo.

Al final decidieron dar un concierto en la azotea del edificio de EMI en Londres, cosa de causar cierto revuelo y ver qué hacía la policía. El barrio de Saville Row, era el barrio de la alta costura londinense, donde predominaban boutiques exclusivas de ropa elegante y, por lo mismo, era visitada por ladies y gentlemen de la vieja generación británica y no era obviamente un lugar de rockeros o psicodélicos.

Es por esto mismo que Los Beatles decidieron hacer la presentación y que los viera quien quisiera y, sobre todo, que la policía ojalá les hiciera un gran escándalo. Querían dar qué hablar con el evento.

La fría mañana del día 30 de enero de 1969 instalan sus equipos en la azotea del edificio de EMI y comienzan a tocar en el que sería el último evento en que Los Beatles tocarían en público.

Los temas seleccionados fueron: ‘Get Back’, de Paul – ‘Dig a Pony’, de John – ‘I’ve Got a Feeling’, de Paul y ‘Don’tn Let Me Down’, de John. La canción ‘Get Back’ fue interpretada dos veces, pero en la segunda vez falló el amplificador de John por lo que sus solos de guitarra se pierden.

Cuando estaban en pleno concierto, la policía irrumpió en el edificio para pedirles que bajaran el volumen de los amplificadores y luego se fueron. Eso fue muy decepcionante para los muchachos, ya que esperaban que los policías los sacaran de allí a tirones y que llegara la prensa a cubrir cómo zamarreaban a Los Beatles por el escándalo que hacían. Nada de eso ocurrió y la historia resultó en un tranquilo final de concierto en que John pronunció una frase que quedó grabada para el final del álbum ‘Let It Be’, en la que agradece a los chicos y chicas y que esperaban haber pasado la audición (risas).

Luego de este concierto, continuaron las grabaciones del álbum y comenzaron además las grabaciones del que sería su último trabajo en grupo, ‘Abbey Road’.

La verdad es que la razón de porqué ‘Abbey Road’ saliera antes que ‘Let It Be’ al mercado es que las horas y horas de grabación de ‘Let It Be’ quedaron botadas en cintas y videos, que fueron retomadas tiempo después por el productor Phil Spector, para dar coherencia al material y crear ‘algo‘ de todo eso. Al final se logró un álbum y una película. Ya retomaremos este tema.

LAS FANS PIERDEN A PAUL

El día 12 de marzo ocurre lo que miles de fans se negarían a aceptar. Paul McCartney, el único Beatle soltero se casa con Linda Eastman en Londres.

La ceremonia se celebró en la oficina de Registro Civil de Marylebone y contó como testigos a Mal Evans, asistente de Los Beatles y a Mike McCartney, hermano menor de Paul. A pesar de que intentaron que fuese secreta, miles de fanáticas se agolparon afuera de la oficina a reclamar y llorar la ‘pérdida’ de su Beatles favorito.

Ningún Beatle asistió a la ceremonia. Paul confesaba después que no recordaba si había o no invitado a alguno de sus compañeros a la ceremonia: ‘No sé si lo hice. Creo que soy un bastardo por eso, pero creo que en esa época estábamos muy aburridos los unos de los otros y nos estábamos separando, por lo que ya no éramos un grupo de hermanos como solíamos ser…’

Horas más tarde, se casaron por la iglesia en una iglesia Saint John’s Wood Church y fueron bendecidos por el reverendo Noel Perry-Gore.