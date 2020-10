Un día en la Historia: esto aconteció un 30 de septiembre de…

1791: en el Theater an der Wien de Viena (Austria) se estrena La flauta mágica, la última ópera compuesta por Mozart.

1888: en Londres (Inglaterra), Jack el Destripador mata a Elizabeth Stride y Catherine Eddowes (su tercera y cuarta víctima).

1901: Hubert Cecil Booth patenta la aspiradora.

1960: en Estados Unidos, la serie animada Los Picapiedra hacen su debut en el primetime. Los Picapiedra (en inglés The Flintstones) es una serie de animación de la productora Hanna-Barbera Productions. Fue estrenada por la cadena estadounidense ABC en esta fecha y fue emitida hasta el 1 de abril de 1966, con un total de 166 episodios y además de algunos especiales y películas. Los Picapiedra fue una de las series animadas más exitosas de la historia de la televisión. La serie está centrada en Pedro Picapiedra y Pablo Mármol (Fred Flintstone y Barney Rubble en inglés), un par de hombres que reflejaban la clase media de la sociedad estadounidense con sus salidas al campo, barbacoas en el jardín, partidas de bolos y un vehículo primitivo, y en sus sufridas esposas, Betty y Vilma, quienes tenían que aguantar las ideas de Pedro y la complicidad obligatoria de Pablo, de donde nunca salían bien. Después de 60 años, la serie aún continua teniendo una audiencia alta alrededor del mundo. Los personajes principales de la serie se conformaban por dos familias que eran las protagonistas: Los Picapiedra formada por Pedro Picapiedra, Vilma Picapiedra y los Mármol integrada por Pablo Mármol y Betty Mármol. En episodios posteriores se agregaron dos personajes más: los bebés Pebbles Picapiedra y Bam Bam Mármol, además de la mascota Dino.

Nacimientos

1870: Jean Perrin, físico-químico francés, premio nobel de física en 1926 (f. 1942).

1882: Hans Geiger, físico alemán.

1921: Deborah Kerr, actriz británica (f. 2007).

1924: Truman Capote, escritor estadounidense. Durante su niñez, vivió en las granjas del sur de los Estados Unidos y, según sus palabras, empezó a escribir para mitigar el aislamiento sufrido durante su infancia. A los 17 años consiguió un trabajo para la revista The New Yorker que consistía, según él, en «seleccionar tiras cómicas y recortar periódicos». Con 21 años abandona la revista y publica una serie de relatos: “Miriam”, “The headless hawk” y “Shut a final door”. Este último fue publicado en The Atlantic Monthly, lo que lo hizo acreedor al Premio O. Henry. La crítica lo aplaude sin reservas y lo considera un discípulo de Poe. En 1948, a los 23 años, publica su primera novela, Otras voces, otros ámbitos, una de las primeras en las que se plantea de forma abierta el tema de la homosexualidad. Otras novelas suyas serían: El arpa de hierba (1951) y Se oyen las musas (1956), además de la famosa Desayuno en Tiffany’s (1958), que también sería adaptada al cine por Blake Edwards, con Audrey Hepburn en el papel de Holly Golightly. En 1966 escribe A sangre fría que será su trabajo más celebrado y fue llevado al cine en 1967 por Richard Brooks. También escribió algunos guiones para el cine como el de ¡Suspense!, de Jack Clayton (1961). En la década de 1950 reanudó su actividad periodística, realizando entrevistas para la revista Playboy. Murió en Bel Air, a los 59 años, de cáncer de hígado.

1931: Angie Dickinson, actriz estadounidense.

1935: Johnny Mathis, cantante estadounidense.

1964: Mónica Bellucci, actriz italiana.

1980: Martina Hingis, tenista eslovaco-suiza.

Fallecimientos

1572: Francisco de Borja, sacerdote jesuita (n. 1510).

1955: James Dean, actor estadounidense. Nació en Marion, Indiana; el 8 de febrero de 1931-falleció en Cholame, California. Fue un actor estadounidense. Después de realizar papeles menores en programas de televisión y obras de teatro durante comienzos de la década de 1950, se mudó a Los Ángeles (California). Dean es considerado un icono cultural de desilusión adolescente y de distanciamiento social, tal como se expresa en el título de su película más célebre: Rebelde sin causa (1955), en la que interpretó el papel del problemático adolescente de Los Ángeles, Jim Stark. Los otros papeles que definieron su estrellato fueron el del solitario Cal Trask en East of Eden (1954) y el del peón Jett Rink en Gigante (1955). Su duradera fama y popularidad se basan en sus actuaciones en estas tres películas, donde en cada una de ellas encarnó a su protagonista. Su muerte prematura en un accidente automovilístico cimentó su estatus de leyenda.2​ Fue el primer actor en recibir una nominación póstuma al Óscar como mejor actor y aún se mantiene como el único actor que ha tenido dos nominaciones póstumas.3​ En 1999, el American Film Institute lo colocó en el 18.º puesto como mejor estrella de cine masculina en su lista AFI’s 100 años… 100 estrellas.