Un día en la Historia: esto aconteció un 28 de septiembre de…

1783: el químico riojano Juan José Delhuyar y Lubice y su hermano Fausto presentan el informe del descubrimiento del tungsteno (también llamado wolframio) ante la Junta General de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País.

1889: en París (Francia), la primera Conferencia General de Pesos y Medidas define la longitud de un metro como la distancia entre dos líneas en una barra hecha con una aleación de platino con 10 % de iridio, medida al punto de fusión del hielo.

1928: el bacteriólogo británico, Alexander Fleming, descubre la penicilina. El nacimiento oficial y reconocido de la Penicilina se da en septiembre de 1928, por Alexander Fleming. Este médico nacido en 1881 en Lochfield, Escocia, destacó en su juventud no sólo por su inteligencia sino que por sus cualidades de deportista, las que le permitieron obtener una Beca en la Universidad de Londres en donde él eligió el Hospital Saint Mary, para su práctica médica y donde permaneció hasta 1955, tres meses antes de su muerte. Una serie de hechos fortuitos llevaron a Fleming a este maravillo so descubrimiento: Si en vez de Staphylococcus, Fleming hubiese estado estudiando un bacilo Gram negativo, probablemente el efecto inhibitorio no se había producido; la casualidad que significó la contaminación en los escasos segundos en que la placa estuvo expuesta al ambiente; por otra parte también fue importante que el hongo y la bacteria fueran sembrados casi al unísono, si el Staphylococcus hubiese estado creciendo con fuerza algunas horas antes, probablemente el hongo no hubiese tenido posibilidad de desarrollo, también el hecho de la incubación a temperatura ambiente en vez de la estufa, lo que permitió el desarrollo del Penicillum, y más aún, justo en el momento que Fleming sale de vacaciones, la ola de calor que azotaba a Londres cambió, y bajó lo suficiente para dar la óptima temperatura de desarrollo al hongo. Y; posteriormente se pudo demostrar que el Penicillum que contaminó la placa de Fleming era una variante del Penicillum notatum, y solo esa variedad es productora de la Penicilina.

Nacimientos

551 a. C.: Confucio, filósofo chino. Confucio es el nombre castellanizado de uno de los más reconocidos intelectuales chinos. La manera en que la grafía occidental escribe su nombre original no es precisa, debido a la época en que vivió (nació en el 551 a.C.) y a las particularidades de los idiomas que se han usado en China. Variantes como Kung Fu Tse y Kung Fu Tzu se han indicado como su nombre en el idioma original, si bien se dice que la forma Kong Fuzi fue la que llevó a la forma que se conoce en castellano. La región donde nació se conocía como Estado de Lu, que hoy forma parte de la provincia llamada Shandong, en el pueblo de Zou. Su padre fue Shu-liang He y su madre Yan Zhengzai, terratenientes de la región. Confucio dejó una filosofía llamada confucianismo, o confucionismo. Fue mal vista por los gobernantes chinos hasta la llegada de la dinastía Han, hacia el 206 a.C., que la convirtió en filosofía oficial del Estado. La doctrina de Confucio es partidaria de cultivar la bondad, el equilibrio y la armonía. Ha sido de amplia influencia en la cultura oriental, y se ha difundido hacia el mundo occidental, gracias a que es independiente del factor religioso. Sin embargo, el confucionismo ha sido cuestionado por algunos, con el argumento de que suele tomar una posición equidistante en situaciones de conflicto, lo que suele hacerle neutral ante los abusos.

1901: Ed Sullivan, presentador de televisión estadounidense (f. 1974).

1905: Max Schmeling, boxeador alemán (f. 2005).

1915: Ethel Rosenberg, espía comunista estadounidense (f. 1953).

1916: Peter Finch, actor británico (f. 1977).

1924: Marcello Mastroianni, actor italiano (f. 1996).

1932: Víctor Jara, cantautor, activista y director teatral chileno (f. 1973).

1934: Brigitte Bardot, actriz francesa.

1938: Ben E. King, cantautor estadounidense de rhythm and blues.

1952: Sylvia Kristel, actriz neerlandesa (f. 2012).

1964: Sergio Dalma, cantante español.

1968: Naomi Watts, actriz australiana nacida en Reino Unido.

Fallecimientos

1895: Louis Pasteur, químico francés, iniciador de la microbiología. Nació en Dole, Francia el 27 de diciembre de 1822 – falleció en Marnes-la-Coquette, Francia. Fue un químico, físico, matemático​ y bacteriólogo francés, cuyos descubrimientos tuvieron una enorme importancia en diversos campos de las ciencias naturales, sobre todo en la química y microbiología. A él se debe la técnica conocida como pasteurización (eliminar parte o todos los gérmenes de un producto elevando su temperatura durante un corto tiempo) que permitió desarrollar la esterilización por autoclave. A través de experimentos, refutó definitivamente la teoría de la generación espontánea y desarrolló la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. Por sus trabajos, se le considera el pionero de la microbiología moderna, con lo que inició la llamada «Edad de Oro de la Microbiología». Aunque la teoría microbiana fue muy controvertida en sus inicios, hoy en día es fundamental en la medicina moderna y la microbiología clínica, que condujo a innovaciones tan importantes como el desarrollo de vacunas, de los antibióticos, la esterilización y la higiene como métodos efectivos de cura y prevención contra la propagación de las enfermedades infecciosas.​ Su primera contribución importante a la ciencia fue en físico-química, con el descubrimiento del dimorfismo del ácido tartárico, al observar al microscopio que el ácido racémico presentaba dos tipos de cristal, con simetría especular. Este descubrimiento lo realizó cuando contaba con poco más de 20 años de edad. Fue por tanto el descubridor de las formas dextrógiras y levógiras que desviaban el plano de polarización de la luz con el mismo ángulo, pero en sentido contrario.