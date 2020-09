Un día en la Historia: Esto aconteció un 22 de septiembre de…

1812: en España, las Cortes de Cádiz confieren al duque de Wellington el mando supremo de los ejércitos españoles.

1862: en Alemania, Otto Von Bismarck es nombrado presidente del Gobierno y se reserva el Ministerio de Asuntos Exteriores.

1869: en Múnich (Alemania) se estrena la ópera El oro del Rin de Richard Wagner.

1888: se publica el primer ejemplar del National Geographic Magazine.

1893: en los Estados Unidos los Hermanos Duryea venden el primer automóvil.

1914: cerca de Ostende (Bélgica) ―en el marco de la Primera Guerra Mundial― el submarino alemán U-9 echa a pique en unas horas a tres cruceros acorazados británicos, con lo que el submarino se convierte en un arma mortífera de guerra.

1951: en los Estados Unidos se televisado por primera vez un evento deportivo a nivel nacional: la NBC retransmite el partido de fútbol universitario entre la Universidad de Duke y la Universidad de Pittsburgh.

1994: en Estados Unidos se estrena la serie televisiva Friends, la serie de comedia más exitosa de todos los tiempos. Friends, también conocida en Latinoamérica como Amigos y en España como Colegas durante la temporada 1, es una serie de televisión estadounidense creada y producida por Marta Kauffman y David Crane. Se emitió por primera vez el 22 de septiembre de 1994 por la cadena NBC y terminó el 6 de mayo de 2004. La serie trata sobre la vida de un grupo de amigos —Chandler Bing, Phoebe Buffay, Monica Geller, Ross Geller, Rachel Green y Joey Tribbiani— que residen en Manhattan, Nueva York. Suceden tanto buenos como malos momentos, pero con una crítica cómica a los hechos más trascendentales de la actualidad. Inmediatamente después del éxito en su país, el programa comenzó su difusión por todo el mundo con similares resultados. En marzo de 2019, fue considerada por The Hollywood Reporter como la mejor serie de la historia, 1​ siendo también votada en 2018, según Ranked, como la mejor comedia de situación de todos los tiempos. La serie está compuesta de diez temporadas de unos 24 capítulos cada una —salvo la tercera y sexta temporada, que tuvieron 25 episodios, y la última, que tuvo 18 capítulos—. Una vez finalizada, se rodó Joey, una secuela sobre la vida del personaje homónimo en Los Ángeles. También tuvo un breve cruce con la serie Mad About You, cuando Jamie y Lisa entraron en Central Perk y confundieron a Phoebe Buffay con su hermana gemela Ursula.

Nacimientos

1791: Michael Faraday, científico británico. Nació en Newington Butt – falleció en Hampton Court, el 25 de agosto de 1867. Fue un físico y químico británico que estudió el electromagnetismo y la electroquímica. Sus principales descubrimientos incluyen la inducción electromagnética, el diamagnetismo y la electrólisis. A pesar de la escasa educación formal recibida, Faraday es uno de los científicos más influyentes de la historia. Mediante su estudio del campo magnético alrededor de un conductor por el que circula corriente continua, fijó las bases para el desarrollo del concepto de campo electromagnético. También estableció que el magnetismo podía afectar a los rayos de luz y que había una relación subyacente entre ambos fenómenos. Descubrió asimismo el principio de inducción electromagnética, el diamagnetismo, las leyes de la electrólisis e inventó algo que él llamó dispositivos de rotación electromagnética, que fueron los precursores del actual motor eléctrico. En el campo de la química, Faraday descubrió el benceno, investigó el clatrato de cloro, inventó un antecesor del mechero de Bunsen, el sistema de números de oxidación e introdujo términos como ánodo, cátodo, electrodo e ion. Finalmente, fue el primero en recibir el título de Fullerian Professor of Chemistry en la Royal Institution de Gran Bretaña, que ostentaría hasta su muerte.

1882: Wilhelm Keitel, mariscal alemán (f. 1946).

1939: Junko Tabei, alpinista japonesa y primera mujer en alcanzar la cima del monte Everest (f. 2016).

1951: David Coverdale, músico británico de las bandas Deep Purple y Whitesnake.

1958: Andrea Bocelli, tenor italiano.

Fallecimientos

1956: Frederick Soddy, químico británico, premio Nobel de Química en 1921 (n. 1877).

1999: George C. Scott, actor estadounidense (n. 1927).

2007: Marcel Marceau, mimo francés. Nacido como Marcel Mangel, a los 16 años de edad, Marcel y su familia se vieron obligados a dejar su hogar cuando las tropas alemanas invadieron Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Su padre, un carnicero judío, fue arrestado por la Gestapo y deportado al campo de concentración de Auschwitz. Marcel y su hermano, Alain, decidieron adoptar el apellido Marceau con el fin de ocultar sus orígenes judíos. Ambos hermanos se alistaron a la Resistencia francesa en Limoges, donde salvaron a numerosos niños judíos de los campos de concentración (350 niños según ciertas versiones. Marceau se interesó en la actuación tras haber visto a Charles Chaplin. Al término de la guerra recibió clases de actuación. Al descubrir el excepcional talento de Marceau, lo invitaron a unirse a su compañía. La calidad de actuación de Marceau le ganó una fuerte aclamación que lo incentivó a presentar ese mismo año su primer mimodrama llamado Praxitele and the Golden Fish, en el teatro Bernhardt. Marceau creó en 1947 a Bip, el mimo con un suéter a rayas y con un maltratado sombrero de copa decorado con una flor (que representaba la fragilidad de la vida) y que se convirtió en su alter ego, similar al vagabundo de Chaplin. Un crítico ha dicho que «logra en menos de dos minutos lo que la mayoría de los novelistas no logran en volúmenes». Pasó por el cine con otro gag inolvidable: en «La última locura de Mel Brooks», una película muda de 1976 con varios actores invitados, Marcel Marceau es el único personaje que habla: dice «¡No!», y ni una palabra más. Falleció a los 84 años de edad y fue enterrado en el cementerio parisino de Père Lachaise.