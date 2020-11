1493: en el mar Caribe, Cristóbal Colón llega a la isla de Puerto Rico.

1519: en Cuba, Diego Velázquez de Cuéllar funda la aldea de San Cristóbal de La Habana (La Habana, una de las ciudades más antiguas de América).

1532: en Cajamarca (Perú), Francisco Pizarro y sus colaboradores secuestran al gobernante inca Atahualpa. Seis meses después lograrán cobrar el rescate y lo asesinarán.

1885: en los Estados Unidos, George Eastman fundador de la empresa Kodak, inventa la película nitrocelulosa para la impresión de imágenes. En esta fecha se lanzó al mercado la película Eastman American, que en contraste con el papel negativo era una película desplegable, que utilizaba el papel únicamente como soporte previsional para la emulsión. El papel se despegaba después del revelado, dejando una película negativa delgada que se colocaba sobre el cristal o gelatina espesa para hacer las copias. La compañía abrió en Londres una oficina de venta al por mayor, lo que marcó el comienzo de uno de los principios comerciales básicos de Eastman: la distribución a escala internacional. Eastman deseaba encontrar una marca definitiva para su empresa. Quería un nombre corto que pudiese ser pronunciado y deletreado con facilidad en cualquier idioma y en 1888 nació la palabra Kodak. La letra K era una de sus favoritas. En 1889 se puso a la venta el primer rollo de fotografía con soporte transparente perfeccionado por Eastman. La película era emulsionada sobre mesas de superficie de cristal de 60 metros de largo con un soporte flexible de nitrato de celulosa. Gracias a la disponibilidad de esta película flexible, poco tiempo después Thomas Edison realizó la primera cámara de cine proyector.

1904: Estados Unidos compra a Panamá, por 40 millones de dólares, todos los derechos sobre el Canal de Panamá.

1923: primer vuelo en aeroplano sobre la Antártida.

1938: en los laboratorios Sandoz de Basilea (Suiza), el químico suizo Albert Hofmann (1906-2008), mientras estudia los alcaloides producidos por el cornezuelo del centeno, sintetiza la dietilamida de ácido lisérgico (LSD). Descubrirá involuntariamente sus efectos psicotrópicos cuatro años más tarde (el 16 de abril de 1943).

1998: en los Estados Unidos aparece el microprocesador K6-2 a 400 MHz de la empresa AMD.

Nacimientos

42 a. C.: Tiberio, emperador romano. Tiberio Julio César nació en Roma – falleció en Miseno, el 16 de marzo de 37 d. C. Fue el segundo emperador romano, perteneciente a la dinastía Julio-Claudia, del año 14 al 37. Era hijo de Tiberio Claudio Nerón y Livia Drusila, miembro por tanto de la gens Claudia. Su familia emparentó con la familia imperial cuando su madre se divorció de su padre y contrajo matrimonio con Octavio Augusto (39 a. C.). Tras este matrimonio, Tiberio se casó con la hija de Augusto, Julia la Mayor. Fue adoptado formalmente por Augusto el 26 de junio del año 4, entrando a formar parte de la gens Julia. Tras la adopción, se le concedieron poderes tribunicios por diez años. Como tribuno, reorganizó de nuevo el ejército, reformando la ley militar y creando nuevas legiones. El tiempo en filas ascendió a veinte años, excepto para los pretorianos o guardia imperial, fijado en 16 años. Tras cumplir el tiempo de servicio, los soldados recibían una paga cuyo importe provenía de un impuesto del 5 % sobre las herencias. Posteriormente Tiberio se enemistó con el emperador Augusto, y se vio obligado a exiliarse en Rodas, pero al cabo de varias traiciones de los nietos de Augusto, fue llamado por el emperador y nombrado sucesor. En el año 13 los poderes de Augusto y de Tiberio fueron prorrogados por diez años. Sin embargo Augusto murió poco después (19 de agosto de 14), dejando a Tiberio como único heredero. Tras su entronización, todos los poderes fueron transferidos a Tiberio sin ningún plazo. Tiberio fue en su juventud uno de los más grandes generales de Roma. En sus campañas en Panonia, Ilírico, Recia y Germania, sentó las bases de lo que posteriormente se convertiría en la frontera norte del Imperio. Sin embargo, se le llegó a recordar luego como un oscuro, recluido y sombrío gobernante, que realmente nunca quiso ser emperador. En 26 Tiberio se autoexilió de Roma y dejó la administración en manos de sus dos prefectos pretorianos Sejano y Quinto Nevio Cordo Sutorio Macrón. En 35, Calígula y Tiberio Gemelo fueron nombrados herederos del trono por Tiberio.