1917: en Argentina se estrena la primera película de animación hecha en el mundo, El apóstol.

1938: en Alemania, los nazis detienen y destruyen las propiedades de más de 35.000 judíos en la Noche de los Cristales Rotos.

1940: en Barcelona (España) se estrena el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo.

1967: en Estados Unidos se edita el primer número de la revista Rolling Stone.

1979: un error humano pone a Estados Unidos en prealerta general para la guerra termonuclear.

1989: la República Democrática Alemana (comunista) decide la apertura de sus fronteras a Occidente. Caída del Muro de Berlín. Este hito es considerado uno de los episodios más importantes de la historia moderna. El muro se construyó después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Cuando el bando de los Aliados consiguió derrotar al régimen nazi, los países vencedores dividieron Alemania en dos: la República Federal de Alemania (RFA) y la República Democrática Alemana (RDA). Desde 1949, el territorio de la RFA estaba bajo el control de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, mientras que la RDA estaba bajo la influencia de la Unión Soviética. La ciudad de Berlín estaba dentro de la RDA, pero al ser la capital de Alemania también se dividió en dos zonas. La tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que tenían sistemas políticos muy diferentes, provocó que en 1961 los soviéticos decidieran construir un muro para evitar las influencias de Occidente. El Muro de Berlín dividió a la ciudad y su población durante casi tres décadas. Era una estructura de hormigón de 120 kilómetros de longitud y unos 3 metros de altura. La presión social y las demandas de los berlineses consiguieron derribar el muro la noche del 9 al 10 de noviembre de 1989. Un año más tarde se hizo oficial la reunificación de Alemania.

1994: en la Compañía para la Investigación de Iones Pesados, en Darmstadt (Alemania) se descubre un nuevo elemento químico: el darmstadio.

2016: en Estados Unidos, Donald Trump gana las elecciones presidenciales y se proclama 45º presidente de los EE.UU.

Nacimientos

1818: Iván Turguenev, novelista ruso (f. 1883).

1914: Hedy Lamarr, actriz, inventora e ingeniera en telecomunicaciones austriaca (f. 2000).

1918: Spiro Agnew, vicepresidente estadounidense entre 1969 y 1973 (f. 1996).

1926: Luis Miguel Dominguín, torero español (f. 1996).

1929: Imre Kertész, escritor húngaro, premio nobel de literatura en 2002 (f. 2016).

1934: Carl Sagan, astrónomo estadounidense. Nació en Nueva York, – falleció en Seattle, el 20 de diciembre de 1996. Fue un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, escritor y divulgador científico estadounidense. Inicialmente fue profesor asociado de la Universidad de Harvard y posteriormente profesor principal de la Universidad de Cornell. Fue un defensor del pensamiento escéptico científico y del método científico, pionero de la exobiología, promotor de la búsqueda de inteligencia extraterrestre a través del proyecto SETI. Impulsó el envío de mensajes a bordo de sondas espaciales, destinados a informar a posibles civilizaciones extraterrestres acerca de la cultura humana. Mediante sus observaciones de la atmósfera de Venus, fue de los primeros científicos en estudiar el efecto invernadero a escala planetaria. Carl Sagan ganó gran popularidad gracias a la galardonada serie documental de TV Cosmos: Un viaje personal, producida en 1980, de la que fue narrador y coautor. También publicó numerosos artículos científicos,​ y fue autor, coautor o editor de más de una veintena de libros de divulgación científica. En 1978 ganó el Premio Pulitzer de Literatura General de No Ficción por su libro Los dragones del Edén. Hoy es considerado uno de los divulgadores de la ciencia más carismáticos e influyentes, gracias a su capacidad de transmitir las ideas científicas y los aspectos culturales al público no especializado con sencillez no exenta de rigor.

1936: Mary Travers, cantante estadounidense, de la banda de Peter, Paul and Mary (f. 2009).

1941: Tom Fogerty, músico estadounidense, de la banda Creedence (f. 1990).

1945: Charles Robinson, actor estadounidense.

1948: Luiz Felipe Scolari, entrenador de fútbol brasileño.

1951: Lou Ferrigno, fisicoculturista y actor estadounidense (El Increíble Hulk).

1954: Dennis Stratton, guitarrista británico, de la banda Iron Maiden.

1974: Alessandro Del Piero, futbolista italiano.

Fallecimientos

959: Constantino VII, emperador bizantino (n. 905).

1918: Guillaume Apollinaire, escritor francés (n. 1880).