1493: desde el sitio de la actual ciudad de Santo Domingo (capital de la República Dominicana), en la isla La Española, el navegante Cristóbal Colón y sus marinos emprenden el viaje de regreso a España.

1717: Países Bajos, Inglaterra y Francia firman la Triple Alianza.

1870: en Buenos Aires, Bartolomé Mitre saca a la venta la primera edición del diario La Nación.

1903: en Estados Unidos el científico Thomas Alva Edison y los dueños del circo de Luna Park en Coney Island ejecutan a la elefanta Topsy por medio de corriente alterna procedente de una fuente de 6600 voltios.

1923: en la Unión Soviética, Lenin ―en un post scriptum a su testamento― recomienda la destitución de Iósif Stalin.

1936: la revista neoyorquina Billboard publica la primera lista de éxitos musicales del mundo.

1947: en Alemania aparece el semanario político Der Spiegel.

1954: en Estados Unidos, Elvis Presley graba su primer disco. “Elvis Presley” es el nombre del álbum debut de Elvis Presley, lanzado por la disquera RCA Records, con número de catálogo LPM 1254, publicado en enero de 1954. El contenido fue grabado en los estudios de Sun Records en Memphis, en los estudios de Nashville de RCA a mediados de enero y en los estudios de Nueva York de RCA a finales de enero. El álbum logró permanecer diez semanas en el n.º 1 de la lista Billboard Top Pop Albums ese año. En 2003, la revista Rolling Stone lo colocó en la posición 55 de su lista de los 500 mejores álbumes de toda la historia,​ y es también el segundo álbum listado en el libro 1001 Albums You Must Hear Before You Die por Robert Dimery.

1970: En Londres, Reino Unido, la última sesión de The Beatles como banda.

}2004: La nave Spirit de la NASA, Aterriza en Marte

Nacimientos:

1643: Isaac Newton, físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Nació en Woolsthorpe, Lincolnshire – falleció en Kensington, Londres; el 31 de marzo de 1727. Fue un físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Es autor de los Philosophiæ naturalis principia mathematica, más conocidos como los Principia, donde describe la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Entre sus otros descubrimientos científicos destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica (que se presentan principalmente en su obra Opticks), y en matemáticas, el desarrollo del cálculo infinitesimal. Newton comparte con Gottfried Leibniz el crédito por el desarrollo del cálculo integral y diferencial, que utilizó para formular sus leyes de la física y astronomía. También contribuyó en otras áreas de las matemáticas, desarrollando el teorema del binomio y las fórmulas de Newton-Cotes. Entre sus hallazgos científicos se encuentran el descubrimiento de que el espectro de color que se observa cuando la luz blanca pasa por un prisma es inherente a esa luz, en lugar de provenir del prisma (como había sido postulado por Roger Bacon en el siglo XIII); su argumentación sobre la posibilidad de que la luz estuviera compuesta por partículas; su desarrollo de una ley de convección térmica, que describe la tasa de enfriamiento de los objetos expuestos al aire; sus estudios sobre la velocidad del sonido en el aire; y su propuesta de una teoría sobre el origen de las estrellas. Fue también un pionero de la mecánica de fluidos, estableciendo una ley sobre la viscosidad. Newton fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento en la Tierra y las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes son las mismas.

1785: Jacob Grimm, cuentista, investigador del idioma y mitólogo alemán (f. 1863).

1809: Louis Braille, profesor de invidentes francés, creador del sistema de escritura Braille (f. 1852).

1935: Floyd Patterson, boxeador estadounidense (f. 2006).

1942: John McLaughlin, guitarrista británico de jazz.

Fallecimientos:

1920: Benito Pérez Galdós, novelista español (n. 1843).

1960: Albert Camus, escritor y filósofo francés (n. 1913). Albert Camus (nació en Mondovi, el 7 de noviembre de 1913 – falleció en Villeblevin. Fue un novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista francés nacido en Argelia. Su pensamiento se desarrolla bajo el influjo de los razonamientos filosóficos de Schopenhauer, Nietzsche y el existencialismo alemán. Se le ha atribuido la conformación del pensamiento filosófico conocido como absurdismo, si bien en su texto «El enigma» el propio Camus reniega de la etiqueta de «profeta del absurdo». Se le ha asociado frecuentemente con el existencialismo, aunque Camus siempre se consideró ajeno a él.2​ Pese a su alejamiento consciente con respecto al nihilismo, rescata de él la idea de libertad individual. Formó parte de la Resistencia francesa durante la ocupación alemana, y se relacionó con los movimientos libertarios de la posguerra. En 1957 se le concedió el Premio Nobel de Literatura por «el conjunto de una obra que pone de relieve los problemas que se plantean en la conciencia de los hombres de la actualidad»