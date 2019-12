Hilda Caldera: Cinco grupos de personas se declaran intelectuales en la muerte de Landaverde

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Este sábado se cumplen 8 años del crimen del excoordinador de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), Alfredo Landaverde. Su esposa, Hilda Caldera manifestó que a este tiempo hay cinco grupos de personas que se declaran intelectuales en este caso.

Caldera dijo, «hay una persona que es el autor material que está procesado. Sin embargo, hay cinco grupos de personas que se declaran intelectuales”.

Sobre esos grupos señaló, «el New York Time denunció la policía, los que siguieron el caso de Tony Hernández, allí se mencionaron, todos los que dijeron allí, allí están, ellos pueden dar fe porque este es otro caso», según la viuda de Landaverde.

Prosiguió, «las pruebas, testimonios, evidencias, están en la corte sur de New York y esperamos que el Ministerio Público vaya. No solo por Alfredo Landaverde, si no, porque hay noventa asesinatos más.

A su criterio, considera que la justicia en este caso ha caminado muy lento, y llamó a Landaverde como un hombre que dio la vida por Honduras.

Cabe recordar, Alfredo Landaverde murió acribillado un 7 de diciembre de 2011 en la colonia 21 de octubre en la ciudad de Tegucigalpa.

En el mes de agosto, el exdirector de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), José Francisco Murillo López, reveló que quienes asesinaron al “zar antidrogas” Julián Arístides Gonzáles, son los mismos que mataron a Alfredo Landaverde.

Lo anterior lo manifestó en el foro televisivo Frente a Frente. Entre tanto, negó estar involucrado en la muerte del zar antidrogas Arístides González.

«Yo le puedo asegurar Renato Álvarez (periodista), como investigador criminal y como director de investigación que fui en la muerte del general Arístides, que los mismos que mataron al señor Alfredo Landaverde fueron los mismos que mataron al zar antidrogas», dijo con tono de certidumbre.

Además, consideró que para saber detalladamente quiénes asesinaron al general Gonzáles basta con pedirle pormenores al jefe criminal del cartel de Los Cachiros.