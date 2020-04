Higuaín tendría sustituto en la Juventus: Mauro Icardi

ITALIA.- Después de estar más de un mes sin fútbol en la Serie A parece que una vez que regrese la actividad habrán muchos cambios, pues cuando menos en la Juventus habría una salida y un fichaje esperado: Gonzalo Higuaín no volvería a Italia tras la cuarentena esperando que rescindan de su contrato y su lugar sería ocupado por Mauro Icardi.

De acuerdo a información de ‘ESPN’, el futuro de Gonzalo Higuaín en la Juventus es incierto; y es que al parecer el argentino ya no tiene planes de regresar a su club tras la cuarentena pero no, no es por capricho o algo similar, sino que tiene un motivo ‘de peso’.

Higuaín regresó a su natal Argentina a inicios de marzo y ha estado en su hogar, con su madre, quien se encuentra delicada de salud y a quien quiere cuidar el mayor tiempo posible, es por ello que pese a que citaron al ‘Pipita’ en la Juventus para el 4 de mayo, este no volvería y buscaría que su contrato finalice de inmediato. Este termina en 2021.

Icardi de vuelta a la Serie A

El que Higuaín decida no volver no sería del todo malo para la Juventus y es que el argentino gana 15 millones de euros por año, cifra que se ahorrarían tomando en cuenta la duración de su contrato y como ya dijimos ese dinero lo ocuparían en Mauro Icardi.

Desde hace varios meses, Mauro Icardi sonó muy fuerte para llegar a la Juventus. El Inter de Milán lo cedió a préstamo al PSG, este al parecer no tiene interés en comprarlo y quedaría libre para una nueva oferta.

Por lo que la Juventus ya habría iniciado pláticas con Wanda Nara, su representante, para vestirlo de blanco y negro la próxima temporada.

Higuaín había sido una de las ‘cartas fuertes’ de Maurizio Sarri esta temporada, incluso sobre Paulo Dybala pero con la posible baja del argentino y con Cristiano Ronaldo esperando qué pasará con él, el monarca de Italia podría desarmarse muy pronto.

