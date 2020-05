Hernán Medford sobre Fabián Coito: «Lo más seguro es que vaya al mundial»

SAN PEDRO SULA.- El entrenador y leyenda costarricense, Hernán Medford en declaraciones exclusivas a Cronómetro de Diario Tiempo dio sus impresiones de la selección de Honduras.

En el momento que se le preguntó al «Pelícano» sobre qué hubiera pasado si hubiera seguido en la selección, y lo que que habría hecho diferente en ese momento.

De igual manera reveló que al llegar, tuvo que reconstruir el camerino de la «H», pues en algunos aspectos no estaba bien:

«No es lo que hubiera hecho, es lo que empece a hacer con la selección; tuve que arreglar ese camerino, porque de cierta forma no estaba bien, y lo arregle en el sentido de hacerlo mas compacto. Honduras tiene grandes jugadores y el manejo de grupo lo hice bien».

Sobre el resultado final, Medford aseguró que con los jugadores que tenia en esa época, si se hubiera clasificado al Mundial de Rusia 2018.

«Si me hubieran dado la oportunidad de seguir el proceso; y siendo positivos porque hay que creer en la calidad de jugadores que tiene Honduras, se pudo clasificar en ese momento».

Sobre su regreso a la selección de Honduras en un futuro lejano; pide respeto para Fabián Coito

Hernán Medford también comentó que le encantaría regresar a dirigir a la selección de Honduras, pero hizo énfasis que en un «futuro lejano», pues considera que el actual estratega de la «Bicolor», Fabián Coito está haciendo un buen trabajo y pide respeto en el proceso que dirige.

«Claro que me gustaría volver a la selección; pero por eso lo puse en grande, que seria en un futuro lejano, porque hoy hay un entrenador que es amigo mio y esta haciendo bien las cosas; lo más seguro es que vaya al mundial».

Por último aseguró que él y Coito son amigos; hasta en una oportunidad jugaron juntos, reiteró que en el momento que las cosas no salgan bien, deben mantenerse firmes con el trabajo que está haciendo.

«Y no voy a intentar hacer algo que a mi no me gusto, pero si usted le pregunta a todos los entrenadores de Centroamérica si quieren dirigir a la selección de Honduras, todos le dirán que si, pero en el momento oportuno; hoy tienen un entrenador que es amigo mio, jugo conmigo, lo estimo mucho y esta haciendo bien las cosas, y espero que en el momento que talvez «tambalee» le respeten el proceso, así podrán clasificar».

