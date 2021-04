FARÁNDULA| Herminio arrasa: se vuelve tiktokero y tiene 106 mil seguidores

REDACCIÓN. Herminio Juárez, «El Ayo» que conocimos por su peculiar forma de hablar, cada vez sorprende más a los usuarios de las redes sociales. Esta vez reapareció renovado, en otro país y con cuenta en la popular plataforma de TikTok.

Pese a que hace unas semanas mencionó que se alejaría de las redes sociales y del ojo público porque deseaba una vida más privada y que «no se metieran» en ella, ya se adentró al mundo de los vídeos de TikTok y ya están siendo virales.

Y es que, Juárez no deja de sorprender, pues cuando se convirtió en toda una personalidad hondureña, fue por el «idilio de amor» que vivió con la hondureña Wendy Tejada y su forma de expresarse; sin embargo, le ha dado un giro a su vida y hasta se le ha visto con «nueva novia».

Vídeos de TikTok

La cuenta en la plataforma ya tiene más de 20 clips propios en los que Herminio sale cantando, imitando y haciendo otras acciones que requiere cada vídeo. Además, tiene más de 106 mil seguidores.

Pero eso no es todo, Juárez aparece con un look diferente y los usuarios han dicho que se ve hasta «renovado». El popular «Ayo» no solo cambió de pareja y corte de cabello, sino de país. Según ha dicho, está viviendo en Tijuana, México.

Ahora, desde esa nación del norte hace comedia en TikTok, pero uno de los vídeos más virales ha sido en el que Herminio lanza un piropo un tanto «jocoso» y divertido, el cual, hasta memes han hecho y la frase se ha vuelto viral.

«Ni bañándome se me quita todo lo sucio que quiero hacerte, bebé, princesa hermosa«, esta es la frase que Juárez usó en el popular clip.

De momento no han confirmado si la cuenta está siendo manejada por Juárez, sin embargo, todos los vídeos que hay en ella, son propios del hondureño.

