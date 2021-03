Herminio dice adiós a la vida pública y denuncia que quieren «dañar su imagen»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Pese a que en los últimos meses dejó de ser un personaje viral, Herminio Juárez, también conocido como «A yo«, no pierde popularidad y en días recientes compartió un importante mensaje con sus más de ocho mil seguidores en la red social Facebook.

«Quiero decirles que voy a cambiar mi número porque la gente no me llama para platicarme cosas buenas, sino para molestar. A veces, hay personas que me piden notas de voz, las arreglan, cambian y meten a Facebook para estarme molestando», dijo Herminio en un video que publicó en la citada red social.

Herminio dejó claro que su número de teléfono celular ya no será de dominio público. Ahora solo tendrán acceso a él, su familia y los amigos «que sean buenos, pero no los que anden arruinando mi imagen».

De acuerdo a lo expuesto por el peculiar personaje hondureño, alguien le pidió que le enviara unos audios y esa persona editó un video para agregar su voz y posteriormente viralizarlo en redes sociales.

«Pícaros»

«Por una persona, pierden todos, porque hay quienes tratan de molestar y no creen en Dios. No tienen nada qué hacer, pero si se vinieran para mi pueblo, yo les diera trabajo para que se relajen y no pasen metidos solo en teléfonos haciendo lo que no les importa», indicó.

Ya para finalizar el video que duraba poco menos de ocho minutos, «A yo» tildó al responsable de esa acción de «pícaro», sin embargo, dijo que «le dejo esta persona al señor para que él vea por ella».

En otro video, Herminio volvió a reprochar la misma acción y lamentó que las personas agarren de «changoneta» las notas de voz que él envía de buena fe.

«Hay personas que todo lo que yo les mandó lo agarran de changoneta y eso no es correcto: pedir notas de voz para hacerle daño a uno», reiteró.

Finalmente, sostuvo que «soy una persona luchadora y respetuosa que trabaja mucho en el campo, pero la gente quiere hacerme daño y no sé qué ganan con eso», agregó.

Herminio Juárez se hizo popular luego que en diciembre de 2018, se informó que su pareja, Wendy Tejada, intentó suicidarse con herbicida, porque pensó que era víctima de un engaño.

La joven estuvo hospitalizada, y tras recuperarse, continuó la relación sentimental con Juárez. Posteriormente, se casaron y su boda se transmitió en vivo por un medio local.

Un año más tarde, el matrimonio concluyó y ahora Wendy reside en Estados Unidos con una nueva pareja, entre tanto, Herminio continúa dedicándose al campo en su natal Lempira.

