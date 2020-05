Hermana de reclusa asesinada en PNFAS: Le dijo a mi mami que estaban amenazadas

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La impotencia continúa entre los familiares de las seis reclusas asesinadas en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), y las denuncias continúan dándose, en ese sentido, la hermana de una de las victimas reveló que, supuestamente, las reas estaban amenazadas.

«Nosotros pedimos al señor presidente Juan Orlando Hernández que él averigüe y que la directora del penal nos aclare todo, porque la verdad que ella, (su hermana muerta), llamó a mi mamá diciéndole que ya no quería estar allí, y que la directora de la cárcel hacía caso omiso a lo que denunciaban», reveló la fémina a mediante una llamada telefónica con un medio radial.

Según dijo la fémina, las víctimas se sentían acorraladas, con miedo, y que las amenazas a muerte iniciaron prácticamente desde que llegaron.

«El viernes llamó a mi mamá y le dijo que ella tenía varios días de estar bajo amenaza. Dijo que estaban acorraladas y nadie les auxiliaba», continuó comentando la hermana de una rea muerta.

Por si fuera poco, la familiar aseguró que se enteraron que una agente de seguridad de PNFAS dijo durante la reyerta «que se maten esas perras». Y por lo anterior, parientes de las victimas insisten que se debe investigar qué pasó y si hubo complicidad de alguna autoridad de la prisión.

Lea también: PNFAS: Con varillas, cuchillos, piedras y hasta cables asesinaron reclusas

Testimonio de hermana de reclusa es similar al de las privadas de libertad

En presencia de la directora de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) mataron a las seis privadas de libertad el pasado sábado en horas de la noche, según relato de reclusas.

A través de un vídeo que trascendió en un medio televisivo, reclusas de la PNFAS criticaron el actuar de las autoridades carcelarias ante el hecho violento. El cual dejó como saldo seis reclusas muertas.

En la grabación, que presuntamente se realizó desde el interior de PNFAS, se puede observar a un grupo de al menos 16 mujeres que cubrían sus rostro para evitar ser identificadas.

«La directora de este centro penal no hace nada. Ella miró cuando las pandilleras mataron a esas mujeres, ¿por qué no habló? ¿Por qué dijo que era un incendio? No fue un incendio, eso fue provocado para poder matar a esas muchachas», señaló una de las denunciantes.

A renglón seguido manifestó que «aquí no entraron porque no pudieron abrir y ahí estaba la señora directora enfrente, cuando querían abrir el candado de este lugar. ¿Por qué callan? Enfrente de ella las estaban matando y no hizo nada», objetó la supuesta interna.