Héctor Vargas reta a Cristian Maidana previo al Clásico ante Olimpia

SAN PEDRO SULA.- El técnico de Marathón, Héctor Vargas, habló acerca del clásico ante Olimpia que tendrán este domingo 1 de marzo en el estadio Yankel Rosenthal a partir de las 3:00 de la tarde.

Asimismo, el león de Formosa inició retando a Cristian Maidana, jugador de los albos: «Estamos en nuestra casa, somos fuertes y queremos ver si viene Maidana y tira los caños que ha tirado o los tacos que ha tirado cuando estaba ganando 3-0, lo quiero ver… Estamos con la sangre en el ojo, tenemos ganas de buscar nuestro partido», dijo en conferencia de prensa.

Cabe recordar que en la jornada 9 del Clausura 2020 los albos terminaron derrotando 5-0 al club verdolaga en el estadio Nacional de Tegucigalpa; por lo que Vargas recordó algunas acciones del árbitro Melvin Matamoros.

«Por ejemplo, en el penal que no nos cobran dice el árbitro que hubo falta (en la jugada previa), estuve revisando y el ‘Chino’ Discua está como a 50 metros de la acción. Realmente es un penal clarísimo, el partido estaba 0-0, cambiaba la historia. Nadie habló aunque el 5-0 no te deja mucho margen, pero el juego iba 0-0. Es una equivocación muy grosera», mencionó.

Ahora, será Oscar Moncada el encargado de impartir justicia en el clásico, algo que parece no agradarle al técnico argentino: «Me extraña que otra vez pongan a Moncada, parece que está adherido a la gente que viene. Benigno, así como tiene adherido a Moncada tiene marginada a la Pastrana; desapareció después que se fue el mexicano y que no expulsó a Yustin en el partido en Danlí», lanzó.

Y agregó: «Me da la impresión que (Benigno) está haciendo bien su trabajo. Espero que el día de mañana piense y no nombre árbitros que no vengan adheridos a jugar en contra de Marathón, es un estadio donde hacemos las cosas bien».

La hazaña de Olimpia en Concachampions

Por otra parte, Vargas se refirió a la clasificación de Olimpia a los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf.

«Me ha tocado ganar tres veces a equipos de la MLS, ¿no sé qué historia será? ¿Será que quieren motivar al Olimpia promoviendo algo histórico? En el mano a mano puede ser, pero en triangulares me tocó ganarle al Portland con un equipazo. Vine con Olimpia a esta cancha y sé que Olimpia aquí no es el equipo de ningún otro lado, me ha tocado salir campeón, ganarle a Motagua y perdí en esta cancha. Conozco lo que va a pasar el domingo, pero me extraña que otra vez venga de árbitro Moncada», recordó.

Y siguió: «Olimpia tiene un plantel generoso, han hecho gran inversión para lograr la copa que logró el torneo pasado, de hecho tiene jugadores que nosotros no pudimos sostener económicamente como Leverón; Lacayo o Arboleda. Cualquiera que venga pueden ser titulares en cualquier lado», cerró Héctor Vargas.

