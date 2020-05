Héctor Vargas: “La decisión que tomaron los directivos fue la mejor”

SAN PEDRO SULA.- Héctor Vargas, técnico del Club Deportivo Marathón se refirió sobre la decisión que tuvieron por unanimidad los equipos de la Liga Nacional de clausurar el torneo Clausura 2019-2020.

“La decisión que tomaron los directivos fue la mejor porque nadie sabe cómo va evolucionar y finalizar esta pandemia, estamos cuidando el fútbol y la vida de los hondureños. Veamos el caso de Estados Unidos tiene más muertos por coronavirus que en la guerra de Vietnam”, inició diciendo el técnico verdolaga.

Asimismo, aseguró que lo más importante en estos momentos es la salud de todas las personas: “Ahora hay que pensar en la salud y olvidarse de un título, el fútbol es un juego y hay que priorizar las vidas, se tomó la mejor decisión”, mencionó Vargas.

Sin campeón ni descendido

La decisión de la Liga, dejó sin posibilidades a Motagua se coronarse campeón, quien se encontraba como líder de la tabla de posiciones, mientras se había disputado un 70 por ciento del torneo.

“No podes estar peleando porque te declaren campeón cuando hay gente que está sufriendo; repito ahora mismo lo más importante es la salud, el panorama del país es feo, hay que esperar que todo cambie para pensar en fútbol”, lanzó Vargas.

Por otra parte, reveló que le propusieron disputar una final ante Motagua, sin embargo este se negó debido a la situación que vive el país.

“A mí algunos directivos me propusieron una final entre Motagua y Marathón, les dije que no me prestaba para eso, no iba dirigir un partido cuando hay gente sufriendo; eso no va conmigo”, reveló el “León” de Formosa.

Sobre la situación económica: “El panorama para el fútbol hondureño no es bueno. La parte financiera es delicada, los directivos deben tener muchas ideas para sacar adelante eso, en Marathón pensando en eso hemos trabajado mucho en las reservas; y hay varios elementos muy buenos listos para jugar”, cerró Vargas.

Olimpia, Marathón y Motagua irán a la Liga de Concacaf