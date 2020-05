Héctor Vargas: «El fútbol de Costa Rica está por encima del hondureño»

SAN PEDRO SULA.- El entrenador de Marathón, Héctor Vargas aseguró en unas declaraciones que en organización, el fútbol de Costa Rica es mejor que la hondureña.

Esto lo fundamentó el entrenador esmeralda de acuerdo a la infraestructura que los ticos poseen; sumado a eso, el progreso del «Proyecto Gol».

“El fútbol de Costa Rica está por encima del hondureño, miren los estadios que tienen, el Proyecto Gol de ellos y de otros países es mucho mejor que el nuestro, si nosotros no nos organizamos no vamos a crecer».

Lo critican por querer que todo mejore

El argentino también lamentó que lo tilden de problemático, pues con confiesa que con su critica, busca que mejoren las cosas:

«A veces a uno lo tildan de problemático y uno lo que quiere es crecer, si cuestiono un árbitro es porque quiero que se prepare, igual con la Fenafuth, que elijan buenos entrenadores, que sus ayudantes sean del país, es eso estamos fallando”.

Agregó que en Honduras se han conformado con clasificar a los mundiales y han descuidado otros aspectos importantes.

“Le apostamos a clasificar a un mundial, nos engolosinamos con el tema de clasificar y hemos perdido un montón de tiempo en las bases, en las canchas, hay estadios que no tienen puerta en los baños, tenemos que poner un cartón para cubrirnos porque los directivos ocupan un voto no dicen nada, estadios de primera no tienen puerta en los baños, la estructura está fallando, en Costa Rica hay más dedicación”.

Te puede interesar: Esteban Espíndola: «Está lo del Saprissa, eso me seduce»