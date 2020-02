Héctor Castellón: «Motagua nos ganó por errores nuestros»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El director técnico del Honduras Progreso, Héctor Castellón, aceptó que Motagua le pasó por encima esta tarde en la cancha del Estadio Nacional.

En el cierre de la sexta jornada del Clausura, Motagua goleó a un Honduras Progreso deslucido. Ante eso, el DT arrocero analizó el juego y aceptó que las águilas fueron superiores de principio a fin.

«Cuando perdemos, perdemos todos. Algunos jugadores lucharon. Creo que si hubo jugadores que cumplieron, pero al final Motagua nos gana bien el partido, no con las jugadas clásicas de ellos, si no con errores nuestros», dijo.

A su vez, aclaró que el partido no requiere mucha explicación. «Aquí no podemos fallar, no hay que darle muchas vueltas a esto, no hay que darnos paja, nos metieron cinco y ya está», remarcó Castellón.

Héctor Castellón: «El penal si era para nosotros, no lo pitan»

Por otra parte, Castellón disparó contra Said Martínez. Y es que para el timonel del Honduras Progreso, la falta penal que dejó el segundo gol (primero de Roberto Moreira) de los locales, no hubiese sido sancionado si la jugada se daba en el área de Jonathan Rougier.

«Ese penal que le pitan a Motagua si hubiera sido del lado de nosotros estoy seguro de que no lo pita. Pero son 5-0 y no puedo culpar al árbitro porque eso sería muy bajo, y yo no busco pretextos. En el segundo tiempo nos borraron completamente del campo», aclaró.

Lavarse la cara y seguir

El próximo miércoles se juega la séptima jornada del torneo local. Por lo que, Castellón detalló que el equipo no regresará a El Progreso y si quedarán concentrados en la capital para jugar nuevamente en el Nacional, pero esta vez ante Olimpia.

«Este equipo juega bien y lo hemos hecho en canchas difíciles. A Olimpia le hemos hecho grandes partidos y hasta les podemos ganar. Nos vamos a lavar la cara y nos vamos a levantar», anunció.

Además, Héctor Castellón agregó que: «Sigo pensando en que nosotros vamos a clasificar. Pero hay que evitar que nos sigan pasando lapsos como el del segundo tiempo de hoy. Nos vamos a quedar en Tegucigalpa», finalizó.