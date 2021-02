Hansi Flick sobre la gran final: «Tigres va a exigirnos todo»

QATAR.- El entrenador del Bayern Múnich, Hansi Flick, dijo este miércoles en la conferencia previa a la final del Mundial de Clubes contra Tigres que sabe que el equipo mexicano le exigirá todo al campeón de Europa y tendrán que dar lo mejor de sí.

«He visto la semifinal y me ha impresionado cómo han jugado. Tienen mucha intensidad y mucha calidad ofensiva por las bandas. Van exigirnos todo, será un partido difícil«, advirtió Flick.

Flick, como es su costumbre, no quiso adelantar la alineación, salvo el hecho de que Jérôme Boateng no estará debido a que ha tenido que adelantar su regreso a Múnich por motivos personales (su ex novia apareció muerta una semana después de la ruptura entre ambos).

«Hay que tener jugadores que estén acostumbrados a jugar juntos, pero también que estén frescos físicamente. Hablaré con los jugadores y miraré cuál es la mejor solución. Tenemos tiempo y no tengo por qué revelarlo todo ahora», dijo el alemán.

Las claves para ser campeón del mundo

Según el entrenador del Bayern, conseguirán la victoria si logran tener la actitud adecuada y aprovechan las ocasiones.

«Tenemos que estar alerta. Tigres arma bien el juego, es rápido por las bandas y en el centro tienen jugadores que marcan goles. Tenemos que estar plenamente metidos en el partido desde el comienzo y aprovechar nuestras ocasiones«, explicó Flick.

«Se trata siempre de lograr hacer presión sobre el contrario y de sacar lo mejor se nuestras fases de posesión de pelota. En la semifinal lo hicimos bien. Tengo una confianza enorme en el equipo. Hemos logrado estabilidad en defensa. Estamos en un buen nivel y bien preparados«, concluyó Flick.

El entrenador alemán podría ser el primero en llevar el «sextete» al museo del equipo de Múnich. Ganar los seis títulos de la temporada es un logro que solo el Fútbol Club Barcelona ha conseguido (2009 con Pep Guardiola).

