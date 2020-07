Hamilton acusa de ignorantes a dos campeones de la Fórmula 1

EUROPA.- El vigente campeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, tildó de ignorantes a dos campeones de la Fórmula 1, quienes criticaron su apoyo contra el racismo.

Se trata de Mario Andretti y Jacie Stewart, quienes se refirieron al piloto de Mercedes, único corredor de la F1, de raza negra.

Lewis Hamilton pidió más apoyo

El piloto de Mercedes exigió esta semana más apoyo contra el racismo, de parte de la organización de la máxima categoría del automovilismo.

Esto, luego de que algunos de sus compañeros se mostraron indiferentes en el Gran Premio de Hungría.

Todos los pilotos debían reunirse para escuchar el himno con sus camisetas con la frase: “Definitivamente no hay suficiente apoyo para ello. Muchas personas parecen ser de la opinión de que ya lo hicieron una vez y no lo volverán a hacer”, dijo Hamilton.

“No sé sus motivos para esa postura. Todo lo que puedo decir es que no están haciendo lo suficiente. Creo que las personas aún piensan que no es importante”, recalcó.

Lo critican

Tras sus declaraciones, Jackie Stewart, campeón de la Fórmula 1 en 1969, 1971 y 1973, dijo:

“Creo que Hamilton ha sido un gran ejemplo para mucha gente. Él habla bastante sobre estos temas, pero no creo que haya un problema tan grande como pueda parecer. No hay resistencia al cambio si alguien es inteligente y bueno en lo que hace”.

Mientras que Mario Andretti, campeón en 1978 expresó:

“Tengo mucho respeto por Lewis, pero ¿por qué ser militante? No debería mezclarse la política con el deporte”.

“Siempre ha sido aceptado y se ha ganado el respeto de todos. Creo que todo el asunto es pretencioso y está creando un problema que no existe. Pintar el coche de negro no sé qué bien hará”.

La decepción de Hamilton

Ante estas declaraciones, Lewis dijo que es “decepcionante, pero desgraciadamente es una realidad que algunos de la vieja generación que todavía tienen voz hoy no puedan darse cuenta de que hay un problema”.

“Es pura ignorancia, pero no me detendrá a la hora de seguir buscando un cambio, espero que este hombre, al que siempre he respetado, pueda tomarse un tiempo para aprende”, manifestó.

