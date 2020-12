Tras varios días desaparecido, hallan cadáver de hombre en Copán

HONDURAS. Tras varios días de encontrarse desaparecido, hallaron el cuerpo sin vida de un hombre en un solar baldío de barrio Los Ángeles sector Las Cidras, Santa Rosa de Copán.

El ciudadano respondía al nombre de Miguel Ángel García, de 41 años de edad, más conocido por «Macho», quien presuntamente habría por intoxicación alcohólica.

Vecinos declararon a medios locales que lo observaban transitar la zona, pero durante alrededor de 10 a 12 días no lo volvieron a ver. Asimismo, manifestaron que era humilde, una persona que no se metía con nadie y que no era ofensivo.

Los testimonios de los pobladores aseguraron que, quien encontró el cuerpo, fue una señora que andaba en el solar baldío en busca de leña. Ella informó a los vecinos y llamaron a las autoridades.

Hasta el lugar llegaron elementos de la Policía Nacional (PN) y personal de Medicina Forense quienes para hacer el levantamiento con base a ley, y procedieron a trasladar el cuerpo hacia la Morgue Judicial.

Encuentran muerto a menor desaparecido

El pasado sábado 26 de diciembre, las autoridades reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un menor de 13 años, quien tenía signos de tortura, en la colonia Suyapa, sector Chamelecón, San Pedro Sula.

Los reportes indicaron que el nombre del menor era David Eduardo Ramos Jiménez, a quien anunciaron como desaparecido desde el 24 de diciembre aproximadamente a las 7:00 de la noche.

