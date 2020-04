Denuncian en Villanueva que «centenares de personas carecen de alimento»

Cortés, Honduras. Una ciudadana de Villanueva denunció que las ayudas del gobierno central no han llegado a su ciudad.

Según la versión de Irma Quijada, residente, «ya son centenares de personas las que carecen del alimento». Esto sucede a pesar de que antier, se difundió que el Gobierno entregaría a las alcaldías L 355 millones para alimentos«.

Además, denunció que han dejado «al alcalde sólo, deberían prestar toda la ayuda al doctor Walter Perdomo».

«Comemos lo que agarramos y no estamos para guardar la dieta, vamos a comer lo que el padre provea», enfatizó la mujer.

«La provisión no ha venido, aquí hay gente que no tiene que comer a sus hijos». Los alimentos «parece que vienen en una tortuga», señaló, refiriéndose a la tardanza».

En su caso, dijo que ella no tiene dinero para sus pastillas, que le controlan la presión y el azúcar en la sangre. «Si salgo ya no puedo de trabajar, no me voy a morir de la pandemia, sino por falta de pastillas», concluyó.

Covid-19: Endurecen medidas en Villanueva y mandan militares

El director de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Gabriel Rubí, confirmó que habrán medidas más fuertes en el municipio de Villanueva por los contagios que hay de covid-19 .

Rubí manifestó: “En Villanueva es en donde hemos visto un brote más cercano entre

los contactos, en donde salió como una raíz, por eso a partir de este día se toman decisiones contundentes en cuanto a cerco epidemiológico”.

La aglomeración ha sido inevitable

«Después de los cercos epidemiológicos, viene el endurecimiento a los días hábiles para salir. “El tema de lunes, miércoles y viernes tiene que ser ahorita por abastecimiento, pero rompemos los cercos cuando dejamos que la gente salga en esta proporción”, aseveró el funcionario.

Además recalcó que «está claro que el virus no se transmite solo con que las personas se vean, sino que tiene que haber un tipo de contacto».

De tal forma, que las aglomeraciones en Villanueva no han sido debidamente controladas por las autoridades, y hoy enviaron al menos a 10 patrullas de militares.

Trasciende que la ciudad ya tiene 11 cercos epidemiológicos y se cerrará completamente sus accesos. Según informaciones, sólo estará habilitado la CA-5 para los camiones de la cadena alimenticia y combustibles.

—————————————————————————————————