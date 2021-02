TEGUCIGALPA, HONDURAS. El polémico ex presentador hondureño, Ángel Guity, arremetió contra la guapa fisicoculturista, Jennifer Fúnes, tras postear una fotografía en Instagram donde hace una comparación de su cuerpo en fotos y “en persona”.

El hondureño residente en Inglaterra, subió un “meme” burlándose de la expalillona donde escribió con caritas de risa: “Captada infraganti. Chiva con los filtros”.

Inmediatamente después de hacer la publicación, los comentarios a favor y en contra empezaron. Una de las seguidoras de Guity comentó: “la traición, la decepción”.

«Siempre lo he dicho, es la reina del filtro. Me pregunto, ¿le dará pena mostrarse tal y como es?», preguntó un usuario. Otra persona dijo: «Demasiado abusan del filtro y cuando se ven en persona, ni se reconocen».

Esta es la fotografía publicada por Guity

Apoyo a Jennifer

Sin embargo, otros mostraron su apoyo hacia Fúnes manifestando que ella no tiene necesidad de aumentarse su voluptuosa figura porque ha demostrado ser una diosa del ejercicio.

“Ya quisieran ser la mitad de bonita que es Jennifer. Los que más comentan mal son los hombres que quisieran tener una mujer así y jamás la tendrán. O mujeres que quisieran tener ese cuerpo”, escribió la presentadora Ileana Bográn.

A lo que Guity le respondió: «Lo bonita nadie se lo discute, pero tampoco hay que abusar de los filtros, a usted por ejemplo la admiro por ser naturalmente bella, sin falsedades».

Jennifer Fúnes responde

La famosa atleta hondureña rápidamente salió a su defensa, a través de su Instagram subió dos fotografías luciendo trofeos y medallas que ha ganado en competencias de fisicoculturismo a nivel nacional e internacional.

“Quizás no es necesario pero qué bonito también recordarles a varios cabrones y tipas lo de uno. No me la dan, me la doy yo sola. Preocupada de que no tengo acá, allá, pero tengo trofeos”, escribió.

También, presumió que es la actual campeona a nivel nacional de fisicoculturismo y bikinifitness

“Sigan en lo que están, por eso no pasan de lo mismo, posteen estas también, buen material les dejo bebés”, concluyó.

Jennifer se caracteriza por mantenerse siempre en forma y por eso se le denomina como “La más dura de Honduras”, además cuenta con más de 614 mil seguidores en Instagram.

