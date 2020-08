¿Guerra de alemánes? «palazo» de Neuer a Ter Steguen en previa del Barca-Bayern

ALEMANIA.- El Barcelona y el Bayern Munich se enfrentarán en Lisboa, a un solo partido y por un lugar en las semifinales de la Champions League.

Y hace unas semanas, sabiendo los resultados, Manuel Neuer encendió la polémica con el arquero suplente de Alemania y titular en Barcelona, Ter Stegen.

Las palabras de Neuer

En una histórica rivalidad, Neuer dialogó con ’11 Freunde‘ y manifestó:

«¿Qué entrenador no pondría a sus mejores jugadores en el campo? No tengo dudas de que soy el mejor de Europa a pesar de que ya no tengo 17 años».

En esa misma línea, Neuer agregó: «Cuando eres el número uno en el Bayern o en la Selección, estás constantemente compitiendo y siendo titular. No cambia la situación. Si el fútbol se convierte en una carga para mí, haré como Lahm; pero, en estos momentos, sigo teniendo el placer de seguir jugando».

Lo cierto es que ahora ambos, se enfrentarán cara a cara en la Champions y por 90 minutos.

Lisboa se prepara para recibir un partido, que dentro del mismo tiene duelos impresionantes, como el de estos dos arqueros que mantienen una tensa relación.

Te puede interesar: Bayern Munich «sin piedad» deja fuera al Chelsea de Lampard