Guatemala, sin interés de reparar máquinas recolectoras de basura que llega a Omoa

HONDURAS. Las toneladas de basura que provienen de Guatemala y llegan hasta las costas de Omoa, Cortés, es una problemática que se viene denunciando Diario TIEMPO desde el 2014, y hasta la fecha, en lugar de menguar, solo se ha agravado.

Días atrás, TIEMPO Digital se contactó con Junior Madrid, presidente de la Comisión Ambiental de la Sociedad Civil de Omoa. Él describió la cantidad de basura que llega a ese municipio como algo «imposible de calcular».

«Es incontable. Interminable. No se puede medir la dimensión, ni siquiera hacer una aproximación. Es tan exagerado que más bien pareciera que se trata de un ‘universo de basura’. Lo que sí podemos decir es que recolectar la basura nos cuesta unos L100,000 mensuales. Pero, mire, la actividad se puede hacer todos los días y nunca se termina«, reveló él en exclusiva.

Son varios los factores del incremento de basura que llega a Honduras proveniente de la nación vecina, y uno de los más grandes es que, según dio a conocer El Periódico de Guatemala, los pocos trabajadores que se encuentran en las aguas del río Motagua recolectando basura, denunciaron que varias máquinas necesarias para desarrollar esa tarea están averiadas, pero el Gobierno de Alejandro Giammattei hace caso omiso.

A consecuencia de eso, vecinos de la comunidad el Quetzalito, Puerto Barrios, Izabal, alertaron que la basura «está pasando por grandes cantidades» debido a la falta de funcionamiento de las biobardas, y estos desechos terminan en el Atlántico, se lee en la publicación de El Periódico.

Guatemala ofreció solución paliativa a Honduras

La publicación de El Periódico deja entrever que el verdadero problema de la masiva contaminación de las costas de Omoa no es la falta de personal que permanece limpiando las aguas del río en Guatemala, como lo dijo anteriormente el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), sino más bien, falta de equipo tecnológico para hacerlo de manera correcta.

En ese sentido, según Junior Madrid, la Comisión Ambiental de Omoa no quiere que Guatemala sólo salga a decir que va a contratar a más personas que contengan su basura para que no llegue a Honduras, porque «una biobarda no es garantía», sino que asigne presupuesto anualmente para combatir la contaminación.

«Nosotros no queremos que se trabaje con un paliativo, sino que en el 2021, en el Presupuesto General de la República de Guatemala, el gobierno asigne un fondo para desarrollar los macro proyectos de manejo de desechos. Solo así se va a resolver el problema», opinó Junior.

Guatemala no paga a recolectores de basura, según El Periódico

Pero, hay algo contradictorio en la promesa de Guatemala a Honduras, según se aprecia en la nota de ese medio nacional. Y es que, los recolectores de basura, además, denunciaron que el Estado les de salario a al menos 15 de ellos, aunque no revelaron cuánto. Lo que sí, es que dijeron que temen ser despedidos por atreverse a denunciar su situación.

La información dada por El Periódico deja dudas de si de verdad Guatemala tiene la capacidad de contratar a más personas cuando les debe pago a las que ya tiene trabajando.

Entre tanto, los residentes de El Quetzalito manifestaron que ellos mismos se están haciendo cargo de sacar la basura de la playa, pero hay muchas toneladas acumuladas. A consecuencia, ese lugar se convierte en un foco de contaminación para dicha comunidad, en donde viven 67 familias, informa El Periódico.

Entre tanto, el MARN, a través de un comunicado, le atribuyó el incremento de basura a las fuertes lluvias que han afectado al país. Detalló que durante una reciente limpieza, se retiraron plástico, aluminio, poliestireno expandido -duroport- y residuos de madera, entre otros desechos.

