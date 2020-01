Guardiola confiesa nunca dirigir al Manchester United ni al Real Madrid

INGLATERRA.- El actual entrenador del Manchester City, «Pep« Guardiola descartó dirigir en un futuro al Real Madrid o al Manchester United.

En conferencia de prensa, el extécnico del Barcelona aseguró que ni a su actual archirrival y tampoco al conjunto merengue de España, los dirigiría algún día; ahora que ha sonado su salida del Manchester City.

«Después de entrenar al Manchester City no entrenaré al Manchester United. Tampoco entrenaría al Real Madrid. Definitivamente, no», aseguró «Pep«.

Guardiola prefiere practicar Golf

El ex-culé fue cuestionado sobre qué haría si una oferta del Manchester United fuera la única que tuviera sobre la mesa.

El técnico catalán aseguró que preferiría tomar un año sabático, en un lugar donde pudiera practicar golf.

«Si no tuviera ofertas estaría en las Maldivas. Bueno, quizá no en las Maldivas, porque no tienen campos de golf», sentenció el extécnico del Bayern Múnich. Cabe recordar que Guardiola ya se tomó un año sabático.

Luego de conquistarlo todo con el Barcelona, Pep Guardiola se tomó un año sabático para después ser anunciado como entrenador del Bayern Múnich.

Posteriormente, tras tres años en la Bundesliga, llegó al Manchester City con el objetivo de ganar la Champions League y hasta ahora no lo ha logrado.

En la presente campaña, al Manchester City le ha costado mantenerse en la cima, pues es tercero en la Premier League, a 14 puntos del Liverpool e incluso el propio Pep Guardiola ya ha dado por perdido el título.

La agenda de «Pep»

En la Champions League, se enfrentarán en Octavos de Final al Real Madrid, mientras que en la Carabao Cup se medirán al Manchester United en semifinales.

