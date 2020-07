CORTÉS, HONDURAS. Una hipótesis muy fuerte que debería investigar la Gerencia de Ambiente de la Munici­palidad Sampedrana sobre los malos olores que se sienten en San Pedro Sula tiene que ver con un supuesto mal manejo de desechos de Sulambiente, según la organización Defensores del Merendón.

TIEMPO Digital dialogó con Leonardo Pineda, representante de dicha Organización, sobre las diversas denuncias e hipótesis que la ciudadanía sampedrana está formulando alrededor de las apestosas emisiones que se perciben en toda la ciudad industrial.

Entre todas las denuncias, hay una que indica que Sulambiente podría estar cremando basura en un terrero ubicado en el sureste de la ciudad, en la tercera avenida, cerca de Aguas de San Pedro. Presuntamente, no puede o no quiere ir al Crematorio Municipal. Esta información fue ‘posteada’ la página de Facebook de Defensores del Merendón junto a otras hipótesis.

«Nosotros hacemos monitoreo en redes sociales, y lo que hicimos fue recoger la opinión de la gente, y también a modo de denuncia, para saber qué se está haciendo DIMA, porque hasta ahorita no se ha pronunciado a pesar de que las quejas con cada vez más fuertes y constantes», dijo Leonardo Pineda.

A su vez, exhortó a las autoridades de DIMA a que se movilicen, actúen y verifican cuál es el origen del mal olor, pues la ciudadanía en general, aunque quisieran hacerlo, no pueden, pues debido al toque de queda, las personas comunes no pueden circular durante las horas que perciben dichas emisiones.

«Un buen sector de la población, sobretodo las colonias entre la Montefresco y el Estadio Olímpico siente ese olor por las noches. Precisamente lo extraño es que se siente por las noches. Y ahora, al estar en Estado de excepción, usted no puede circular de noche y verificar de dónde proviene», comenyó.

La hipótesis más fuerte es la que señala a Sulambiente

Por otro lado, Leonardo Pineda señaló las versiones que dicen que las emisiones provienen de las alcantarillas y/o quema de batas, guantes y mascarillas usadas, tienen poca probabilidad de ser verdad.

«Esa hipótesis creo que no, pues, para que hubiera olor a esa escala que se siente, no creo que sea factible», dijo él. – ¿Y las aguas residuales? – «Y sobre las aguas residuales no hay algo que haya alterado cómo hemos estado los últimos 10 años, , al menos que nosotros nos demos cuenta», agregó.

«Hay un montón de hipótesis que yo no podría confirmar al 100 % porque sería irresponsable de mi parte, pero corresponde a DIMA. Nosotros hacemos nuestra parte al hacer la denuncia, pero DIMA debe verificar qué es lo que está pasando», concluyó.

Lea: Aguas de SPS intenta desvirtuar hipótesis que malos olores provienen del alcantarillado

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información sobre el COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo.