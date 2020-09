«Groseros e inhumanos» los que satanizan bono a pastores, dice Barahona

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Son los demonios y gargantas del infierno que son usados para denigrar a los pastores evangélicos, así lo dijo ayer lunes el pastor Mario Tomás Barahona, quien pidió no criticar a los hombres de Dios por el bono solidario del gobierno.

Barahona se pronunció tras conocer las diferentes posturas en contra y a favor del bono.

En ese sentido, el religioso aclaró a través de medios locales que ese alivio financiero que anunció el Poder Ejecutivo es para los pastores de la tercera edad que califiquen a la ayuda.

“Él que no lo quiera recibir, pues, que no lo reciba porque no es a la fuerza. Él que crea que es vendido, que crea lo que sea, pero cada quien va dar cuenta de su vida. Yo no puedo responder por la moral de los demás”, expresó el pastor.

De ese modo, el creyente dijo que no se trata de artículos (capítulos-versículos) de la Biblia, sino de una situación de crisis por la pandemia, en donde las iglesias han estado cerradas por seis meses.

Por tanto, indicó que el pastor no puede llamar a la gente a que diezme, porque lo denuncian.

“No sean groseros e inhumanos con los pastores, por qué no denuncian a los que andan delinquiendo porque los pueden ir a amenazar. Pero se menosprecia al pastorado. Son los demonios y gargantas del infierno que son usados para denigrar a los hombres que hacen el bien en el país”, criticó Barahona.

“Se mira una denigración contra la Iglesia Evangélica”

Por otra parte, el entrevistado aseguró desconocer las condiciones y el monto del bono del gobierno para los pastores mayores de edad.

Sin embargo, sostuvo que mira una denigración contra la iglesia evangélica. Así como el atropello y ofensas a la dignidad a los pastores que también tienen familias.

“No se puede llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, se perdió el respeto a la moral. Estamos más enfermos que el COVID-19. Hago un llamado a nivel nacional al perdón en la familia hondureña. No seamos insensatos y groseros, porque de todo vamos a dar cuenta a Dios”, advirtió

En virtud de eso, el miembro de la Iglesia Evangélica aseguró que están para levantar al país y no para destruirlo.

“Yo no veo escándalos y que denigren a la empresa privada que ha pedido auxilio porque pagan anuncios en los medios. Pero nosotros somos carne para asesinarla, y eso no es bueno”, enfatizó.

Al interrogarle si él aceptaría el bono del gobierno en caso de estar incluido, el pastor dejó claro que no lo necesita pero no voy a menospreciar a quienes los necesitan.

“Cada quien tiene derecho y no voy a juzgar de muerto de hambre a la gente, porque debo respetar al ser humano”, afirmó.

Finalmente, Mario Barahona cuestionó del por qué el pisoteo, menosprecio, abuso, rencor, odio y veneno contra los pastores, si también son hondureños.

